Ein wehmütiger Rückblick:

In der Nacht im Mondeslicht,

Das Partyende fast in Sicht,

Das Blattwerk sich spiegelt im Lampion,

Meine Gedanken tragen mich grad davon.



Aber jetzt ist Corona...



Voller Magie - ich schaue in die Ferne -

solche Nächte die hatte ich gerne .

Sah wie die Sterne wunderbar funkeln,

genoss die Zeit, es war herrlich im Dunkeln.

Aber jetzt ist Corona.

Hab vergessen zu danken für solch einen Tag,

Er war wie ich ihn liebe, so wie ich ihn mag.

Zusammen mit Freunden erzählt und gelacht

Ich wünsche mir zurück :

So einen Tag...

So eine Nacht...

Aber jetzt ist Corona.