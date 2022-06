Die nun zu Ende gehende Theatersaison verlief deutlich erfreulicher als die beiden vorhergegangenen - und war doch für die Bochumer Bühnen alles andere als einfach. Das Prinz Regent Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60, verabschiedet sich am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr mit Marie Brassards „Peepshow“ in der Regie von Hannah Frauenrath in die Sommerpause.

Es handelt sich um eine Produktion, die in Kooperation mit der Folkwang Universität der Künste entstanden ist. Schauspielerin Maike Elena Schmidt füllt ihre erste abendfüllende Solorolle wunderbar aus. Sie führt vor, dass unser Bild von Erotik und Partnerschaft sich ganz wesentlich erst im Sprechen darüber zusammenfügt, und entfaltet dabei eine atemberaubende Spielfreude. Ein Theaterabend, den man nicht so schnell vergisst.

Karten

- Karten können direkt auf: www.prinzregenttheater.de erworben oder unter Tel.: 77 11 17 reserviert werden.