Am Montagnachmittag wird es auf dem Gelände von Zeche Hannover quietschfidel. Dann nämlich singt Fritzi Bender in ihrer Familienshow 'ZWERGENLALA mit Karlotta und Herr Kauz' als Final-Event der Veranstaltungsreihe 'Wir gemeinsam für Bochum' vom Vogelmännlein, vom Anderssein, von vergessenen Texten und der müden Maus. Sie rappt, tanzt und quasselt aus dem Bauch heraus – auch mit ihrem Publikum. Überhaupt dürfen die Kids samt Eltern, Groß- und Urgroßeltern unbedingt mitmachen und -singen.

Mit von der Partie sind zwei wirklich knuffige Typen. So erzählt der vergessliche Herr Kauz, der eigentlich ein Uhu ist, bekannte Märchen. Zumindest versucht er es ... Die freche Karlotta hingegen mischt Fritzi mächtig auf, denn Karlotta will es wissen und zwar ganz genau. Und wenn sie es weiß, dann spricht sie es auch aus. „Mir selbst macht das Programm totalen Spaß“, erzählt Fritzi Bender. „Das gilt natürlich für meine Programme generell, aber 'ZWERGENLALA mit Karlotta und Herr Kauz' ist für mich noch mal etwas ganz Besonderes, weil die Musik so außergewöhnlich bereichert. Und vor allem Singen ist ein tolles Element, man erreicht damit auch die Kleinsten. Aus diesem Grund freue ich mich riesig auf Montagnachmittag!“

In der Tat: Fritzis Shows unterhalten und berühren Kinder (und Erwachsene) auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Sie 'kabarettiert', 'improvisiert', 'clowniert', 'tiriliert' und 'puppenspieliert'. Fritzis Puppen sind zudem magisch. Sie können sprechen – natürlich mit unterschiedlichen Stimmen… Kurz: Fritzi Bender ist 'aussem Bauch heraus'! Ergänzt wird das fröhliche, abwechslungsreiche musikalisch-humorvolle Programm für die ganze Familie (ab ca. vier Jahren bis uralt) von Hennes Bender, der als Fritzis 'Musikermann' mit großer Leidenschaft die zweite Geige –äh, Ukulele spielt.

Information

Termin: 17.08. um 16.30, Zeche Hannover

Eintritt: 5,00 € für Kinder, 10,00 € für Erwachsene

Tickets und Vorbestellung von Speisen unter https://anmeldungen.n8-agentur.de/

Selbstverständlich werden sämtliche notwendigen Sicherheitsvorschriften wie ausreichend Abstand und das Tragen des Mund-und-Nasen-Schutzes beachtet. So müssen Speisen auch vorab beim Ticketerwerb online vorbestellt werden.