Corona erwischt sie alle. Auch die Feuersteins sind davon betroffen und die Herbst-tour muss kleiner ausfalen. Deshalb spielt die Band aus Bochum-Harpen gleich zwei Konzerte am kommenden Samstag, 17. Oktober in der Gemeinde St. Vinzentius.

Am kommenden Samstag, 17. Oktober geben die Feuersteins eines ihrer Herbstkonzerte in der St. Vinzentius Kircherche, Kattenstraße 1. Im Gemeindezentrum ist ausreichend Platz für ein schlüssiges Hygienekonzept, was auch Zuschauer ermöglicht und eine gute Belüftung hat. So können die Zuschauer entspannt die enorme musikalische Bandbreite genießen, welche die Konzerte der Feuersteins ausmacht.

Feuersteins spielen schwungvollen und modernen Folk





Dann wird neben schwungvollen und tanzbaren Instrumentalstücken, starken Melodien und treibenden Rhythmen sind es immer wieder die beeindruckend zeitgemäßen Texte, die einfühlsam und berührend, engagiert fordernd oder einfach nur poetisch schön ihren Weg in die Herzen der Zuhörer finden. Der frische Folksound der Feuersteins überzeugt im konzertanten Rahmen ebenso wie in lebhafter Festival-Atmosphäre. Die Feuersteins machen glaubwürdige und ansprechende Musik für die Gegenwart, direkt aus dem kulturellen Schmelztiegel Ruhrgebiet. Hohe Aussagekraft und große musikalische Kompetenz - das ist moderner Folk aus Deutschland.

Info zum Feuerstein-Konzert in St. Venzentius, Harpen: