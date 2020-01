Studierende aus Bochum und Marl luden dazu ein:

Ein altes Klohäuschen am Schwanenmarkt in Bochum wurde zu einer Anlaufstelle für künstlerische Veranstaltungen.

Am Samstag (11.01.2020) eröffnete dort die „Gender-Geisterbahn“

Durch die „die Toilettensituation“ in dem Kiosk mit der „geschlechtlichen Differenzierung in ‚Damen‘ und ‚Herren‘ ins Absurde überführt“ wurde.

Der Zugang zur „Gender-Geisterbahn“ erfolgte „für die männlichen und weiblichen Besucher strikt getrennt durch jeweils eigene Eingangstüren.

Aber auch für das dritte und alle eventuellen weiteren Geschlechter wurde ein Durchschlupf geschaffen.

Im Inneren erwartete die Besucher ein aus mehreren Partitionen bestehendes Environment.

Mit Multimedia und Aktionen. Über einen Steg, der über eine Wasserfläche führt, konnten die Geschlechter zueinander finden.

Dafür wurde eigens ein Raum unter Wasser gesetzt…“

Vor dem Häuschen waren Feuertonnen aufgestellt damit das Heer der Wartenden sich aufwärmen konnte

