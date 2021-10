Passend zum Beginn der Frankfurter Buchmesse 2021 heute ein Thema, welches die Büchereienwelt schon eine ganze Weile beschäftigt und besonders die Onleihe betrifft.

In der OnleiheRuhr kann es vorkommen, das ein bestimmter Buchtitel vergriffen oder gar nicht vorhanden ist.

Das mag wundern, dürfte doch ein elektronisches eBook unendlich oft gleichzeitig ausgeliehen werden bzw. werden die meisten Bestseller doch immer fast schon automatisch für den Bestand erworben.

Für die Onleihe und elektronische Bücher gelten jedoch andere rechtliche Rahmenbedingungen, die beim Bestandsaufbau zu berücksichtigen sind. Da Leser und Leserinnen häufiger nachfragen, warum bestimmte (und häufig auch sehr nachgefragte Titel nicht vorhanden sind) soll hier heute ein wenig Kontext hergestellt werden:

eBooks und gedruckte Bücher sind dahingehend bereits grundverschieden, das Bücher als gedruckte Werke einen eigenen Mehrwertsteuersatz besitzen und der deutschen Buchpreisbindung unterliegen. Zudem ist es Büchereien gestattet, diese zu verleihen, nach dem sie die entsprechenden Bücher für den Ladenpreis erworben haben.

Zusätzlich Verlage bzw. die Autoren oder Rechteinhaber jedes Jahr Büchereitantieme aus Bundesmitteln. Diese werden an die Verwertungsgesellschaft VG Wort gezahlt , welche diese weiter verteilt.

eBooks hingegen werden als Handelsgüter vertrieben und nur gegen Verleihlizenz Onleihe-Verbünden zum Kauf angeboten.

Hier herrscht Vertragsfreiheit, das bedeutet, möchte ein Verlag nicht das Büchereien seine eBooks zum Verleih erwerben, bietet er diesen keine Lizenz an. Das hat zur Folge, dass es Büchereien nicht möglich ist diese Titel in den digitalen Bestand aufzunehmen.

Büchereien, Onleihe-Verbünde und bibliothekarische Verbände setzen sich dafür ein, dass eBooks wie gedruckte Bücher rechtlich behandelt werden, sodass es für Büchereien möglich ist frei von Beschränkungen ihren digitalen Bestand aufbauen zu können. Dafür sollen die Verlage bzw. Autoren auch für digitale Werke Büchereitantieme erhalten können.

Wer sich für das Thema oder die politische Diskussion darum interessiert, findet mehr Informationen auf der Internetseite des Deutschen Bibliotheksverbandes.