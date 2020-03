Für Bühnenschauspieler ist die derzeitige Situation besonders undankbar – möchte man meinen. Schließlich fehlt ihnen in der Corona-Krise das Publikum. Aus der Not eine Tugend machen nun die Ensemblemitglieder des Schauspielhauses – und andere Akteure, die dem Traditionshaus an der Königsallee verbunden sind. Sie machen die eigenen vier Wände zur Bühne und lassen Theaterfans und andere Interessierte daran teilhaben.

Die selbstgedrehten Videos sind ab sofort über die Website des Schauspielhauses abrufbar und werden auch über Social-Media-Kanäle verbreitet. Jeden Tag kommt ein neuer Beitrag hinzu; alle Clips bleiben im Archiv verfügbar. Den Anfang machten Konstantin Bühler und Sandra Hüller mit jeweils knapp fünfminütigen Darbietungen aus Werken von Ödön von Horváth und William Shakespeare, die durchaus Assoziationen zur gegenwärtigen Ausnahmesituation zulassen. Die vielfach ausgezeichnete Sandra Hüller, die viele auch aus dem Film „Toni Erdmann“ kennen, wendet sich darüber hinaus mit bewegenden Worten an das Publikum.

Vom Spielplan inspiriert

Die Schauspieler lassen sich bei ihrer Textauswahl vom Spielplan des Schauspielhauses inspirieren, greifen aber auch andere Themen auf, die sie bewegen. Die Zuschauer können sich auf Beiträge von Ensemblemitgliedern wie Gina Haller und Dominik Dos-Reis freuen. Mit dabei ist aber auch der Bochumer Norbert Lammert, bis 2017 Präsident des Deutschen Bundestages. Er ist an der Königsallee Gastgeber der Gesprächsreihe „Ein Gast, eine Stunde“.

Auch an seine jüngsten Zuschauer hat das Schauspielhaus gedacht. Für sie wird ein eigener Videoblog eingerichtet, der voraussichtlich am Freitag, 27. März, an den Start geht.

Täglich ab etwa 18 Uhr ist ein neuer Beitrag verfügbar; der Kinder-Blog wartet jeweils bereits um 13 Uhr mit einer neuen Folge auf. Die „Homestories“ bringen ein wenig Kultur in die theaterfreie Zeit und regen zum Nachdenken an. Ein wenig schmunzeln kann man an einigen Stellen auch – und gerade das ist in Zeiten wie diesen hilfreich.

