Das Kleinste Kino Bochums in der Bastion zeigt den Spielfilm "Untimely" von Pouya Eshtehardi, und zwar am 12. April um 19.30 Uhr.

Hamin ist ein junger Soldat und leistet seinen Dienst beim Militär auf einem Wachturm an der Grenze zwischen Iran und Pakistan. Er kann es kaum erwarten, einen Tag frei zu bekommen, um an der Hochzeitsfeier seiner Schwester teilzunehmen, doch über den gewünschten Ausgang gerät er in einen Streit mit seinem Vorgesetzten. Oben auf dem Wachturm erinnert Hamin sich an die letzten Jahre mit seiner Schwester und an alles, was seit ihrer gemeinsamen Kindheit passiert ist.

Regisseur Pouya Eshtehardi wurde 1984 in Teheran (Iran) geboren und ist Musiker und Romanautor. Nach einem vierjährigen Filmstudium in Teheran zog er nach Malaysia, wo er an der Limkokwing University Digital Film and Television studierte. Seit 2010 hat er zahlreiche Kurz- und Dokumentarfilme gedreht. "Untimely" ist sein erster Spielfilm.

Infos

- "Untimely" ist am Dienstag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Bastion, Karl-Lange-Straße 53, zu sehen.

- Die Veranstaltungen in der BASTION finden bei freiem Eintritt statt und sind öffentlich. Um an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen zu können, muss man sich im Vorfeld verbindlich anmelden, denn es stehen nicht mehr als 16 Plätze zur Verfügung. Anmelden kann man sich per Mail an: kontakt@no-budget-arts.de oder unter Tel.: 0234/ 911 77 90.

- In der Bastion besteht durchgängige FFP2-Maskenpflicht, auch während der Vorstellung am Platz. Gegebenenfalls werden weitere Maßnahmen nötig sein, die unter anderem von der Inzidenzlage und der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen NRW-Landesverordnung abhängen. Infos dazu finden sich tagesaktuell auf der Webseite: no-budget-arts.de.