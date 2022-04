Freiherr Johann Albert Gisbert Jobst von der Leithen (1746-1780) war ein Förderer der Musik. Er lebte mit seiner Familie auf dem heute noch existierenden Rittergut in Laer. Ein Orgelkonzert mit Dr. Hans-Joachim Heßler erinnert am Freitag, 29. April, in der Pauluskirche in der Innenstadt im Rahmen der Freitagskonzerte an das Musikmäzenatentum des Freiherrn von der Leithen und an die von ihm geförderten Komponisten.

Damit rechnet niemand: Ein Baron im Ruhrgebiet, der sich dazu noch als Musikmäzen betätigte? Als Antwort auf diese und ähnliche Fragen hat der Ruhrgebietskomponist und Organist Dr. Hans-Joachim Heßler sein Programm „Komponisten und Kompositionen des Ruhrgebiets – vom Mittelalter bis heute“ entworfen. Es soll ins Bewusstsein gerufen werden, dass die Städte des Ruhrgebiets eine bedeutende Geschichte haben, die lange vor der Gründerzeit ihren Anfang nahm.

Einer, der von dem Mäzenatentum der Familie von der Leithen profitierte, war der Dortmunder Kantor und Komponist Johann Gottlieb Preller (1727–1786). Zum Dank unterrichte er die Freifrau lsabella und widmete ihr die „Sammlung auserlesener Oden und Lieder der besten deutschen Dichter“ für Singstimme und Klavier. Unter anderem mit seinem Leben und Werk setzt sich das kommende Orgelkonzert auseinander.

Termin

- Das Orgelkonzert mit Konzertorganist Dr. Hans-Joachim Heßler findet am Freitag, 29. April, um 17 Uhr in der Pauluskirche, Grabenstraße 9, in der Innenstadt statt.

- Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Musiker wird gebeten.