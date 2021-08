Heute war ich zeitweise beim rebellischen Musikfestival in Gelsenkirchen. Neben zahlreichen Informationsständen u.a. der Umweltgewerkschaft, des Jugendverbands Rebell, von Migrantenorganisationen wie z.b. der ATIF, dem Internationalistischen Bündnis gab es umfangreiche kulinarische Köstlichkeiten: Von der syrischen Küche über arabischen Kaffee bis hin zu Pizza, Bratwurst und Maultaschensuppe.

Auch für Kinderamimation war gesorgt mit Aktionen wie einem Glücksrad, dem "heißen Draht", Tanz u.a. Neben Arbeiter- und Bergbauliedern traten hervorragende internationale Bands auf wie Umuda Haykiris mit türkischen und deutschen Texten, Albino & Master AL, Los Pueblos, Gehörwäsche u.v.a.

Mit den Protest- und Kampfsongs gegen die Macht der Konzerne und Unterdrückung von Freiheitskämpfern wie z.B. auf den Philippinen, in Palästina, in der Türkei oder in Syrien wurde gegen die herrschenden Imperialisten und Monopole demonstriert. Gleichzeitig sorgten diese Songs für gute Stimmung. Viele Teilnehmer des Festes tanzten.

Kurz vor Verlassen der Veranstaltung erfuhr ich noch, dass gegen das Ordnungsamt Gelsenkirchen protesitert wurde. Dieses Amt versuchte peinlich irgendwelche Verstöße gegen Auflagen zu finden, obwohl das ganze Festival vorbildlichen Corona-Schutz verwirklichte. Besonders galt die Überwachung der Band Grup Yorum, die zu einem späteren Zeitpunkt auftrat. Nach Verfügung des Ordnungsamtes durfte sie bestimmte Lieder nicht spielen.

In einer Rede des Veranstalters hieß es: "Wir protestieren gegen das Vorgehen des Ordnungsamtes und der Polizei in aller Form. Wir brauchen kein Diktat, welche Lieder von welcher Band gespielt werden dürfen!"

Dem Vernehmen nach trat die Band Grup Yorum später auf. Ich weiß daher nicht, ob es dabei zu Eskalationen mit dem Ordnungsamt bzw. der Polizei kam. Sollte das der Fall gewesen sein, offenbarte der Staatsapparat sein wahres Gesicht.