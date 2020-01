Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf hatte die zwei neuen Hinweistafeln „Preußischer Zepter und Friedrich“ sowie „Gahlenscher Kohleweg“ am Förderturm der ehemaligen Zeche Brockhauser Tiefbau eingeweiht. Darüber hinaus erfolgte auch der Austausch von „Dampfhaspelbahn der Zeche Carl Friedrich Erbstollen“, „Zeche Sternberg“ sowie „Zeche Stolln von Stiepel“.

Der historische Bergbauwanderweg im Lottental, in Stiepel und Rauendahl ist seit 1988 angelegt und besitzt insgesamt 33 Hinweistafeln, die inhaltlich und äußerlich in die Jahre gekommen sind. Vor drei Jahren erfassten die Mitglieder des Knappenvereins „Schlägel & Eisen Bochum-Stiepel/Dorf 1884“ und vom „Stiepeler Vereins für Heimatforschung“ sämtliche Tafeln und meldeten Erneuerungsbedarf an. In den vergangenen Jahren erfolgte der Austausch von zehn Tafeln. Mit der finanziellen Zustimmung der Bezirksvertretung Süd werden sukzessive alle Hinweistafeln ersetzt. Der Knappenverein gestaltet diese neu und die Stadt Bochum bereitet die Tafeln für den Druck auf.