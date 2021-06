Türen in der Felswand und Fenster mit Gardinen und roten Geranien davor?

Winzige Gärten mit Blumen und Küchenkräutern?

Das ist die Höhlenstraße am Schäferberg unter dem Windmühlenkopf in Langenstein mit ehemals 10 Felsenwohnungen. Diese Behausungen wurden von 1855 - 1858 von jungen Landarbeiterfamilien mit Hammer und Meißel aus den Sandsteinwänden gegraben. Alle Wohnungen verfügten über Wohnzimmer, Schlafstube, Kinderschlafstätte und Vorratsraum. Die in Deutschland einmalige Höhlenstraße wurde zwischen 1900 und 1910 leergezogen. Die ehemaligen "Felsenvillen" wurde danach 100 Jahre lang als Vorratskeller oder Tierställe benutzt. Ein ortsansässiger Verein - "Langensteiner Höhlenwohnungen e.V." - hält die Wohnungen für Touristen in Schuss und man sollte sich, wenn man in der Nähe ist, einen Besuch nicht entgehen lassen..