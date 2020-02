Unser Mr. Sloane .. Abschied nimmt er. Der wohlverdiente Ruhestand sei im gegönnt, den der geschäftige Dirigent bestimmt nicht antritt.

27 Jahre war er Chef der Bosy-Boys, 27 Jahre hat der legendäre Musikdirektor den Taktstock geschwungen, als gäbe es kein Morgen mehr.

Ob Herr Faber zum Abschied noch einen „Goldenen Dirigentenstab“ hervorzaubert – frei nach dem Lotto .. Motto „Ohne Mr. Sloane sind wir alone“? Wie oder was auch immer – verdient hätte er den Stock..

Rückblickend – was hat der Mann gekämpft. Und das nicht nur um „Haus“ und „Hofstaat“. Innovation war einst seine Interpretation für das modifizieren des ansässigen Stadt-Orchesters, welches bis heute den slowen, sprich „Sloanen“ Qualitätslevel gehalten und damit Zuschauer zurückgeholt hat. Und das ohne Fusionierung der seinerzeit allgemein so genannten (nach meiner Auffassung so gemein genannten) „Dortmunder Pilsköppe“. Kaum jemand war in der Lage, soviel Überzeugungsarbeit zu leisten wie er, unser Wonder-Stevie, mit einem Ergebnis, welches sich absolut sehen lassen kann.

Den Verdienst kann er sich auf jeden Fall in die Tasche stecken, unser Mr. Sloane, welcher nicht nur als bester Generalmusikdirektor aller Zeiten und als taktvoller Ehrendirigent, sondern auch als Intendant das Weite sucht. Für den Fall, dass er das Glück in der Ferne sucht – wer wünscht ihm nicht alles Glück der Welt …

Mr. Sloane – wir werden ihn vermissen.

Wenn er auch geht, das Anneliese-Brost-Musikforum steht.



Bye-bye – Stevie – you are wunderful