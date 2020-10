Seit 11 Jahren beglückt Falco Traber als Fliegender Weihnachtsmann große und kleine Leute. Mit glänzenden Augen und voller Staunen werden wir in diesem Jahr nicht auf den Renntierschlitten am Stahlseil blicken. Schon vor Wochen hat Bochum Marketing Traber eine Absage erteilt. Die Bedenken in Corona-Zeiten zu viele Menschen anzusammeln war einfach zu groß. Bochum muss also 2020 auf die wunderbaren Flugeinlagen von Santa verzichten. Der Weihnachtsmarkt in Bochum soll am 19.November eröffnet werden und bis zum 23.Dezember dauern. Es wäre die 50.Jubiläumsauflage in der Innenstadt. Ich frage mich ob es nicht bald ein trauriges Finale geben wird. Der fliegende Weihnachtsmann entfällt und die aktuellen Corona-Zahlen rauben uns Bochumern zunehmend den Glauben das es einen Weihnachtsmarkt geben wird.

Aber auch hier gilt:

Gesundheit geht vor ....