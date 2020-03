Sein Solokonzert in Oberhausen war ein großer Erfolg, bald geht es für Jörg Bausch weiter: Am 12. April will der Perfektionist sein Publikum mit einer zweistündigen Show in Bochum begeistern. Wer ihn kennt, weiß, dass es dabei nicht nur "auf die Ohren gibt", sondern dass auch einiges fürs Auge geboten wird.

Zurzeit geht Bausch nicht nur musikalisch neue Wege. Seine jüngste Idee: Zwölf Mal im Jahr erscheint eine neue Single, und zwar an jedem ersten Freitag im Monat. Dazu hat Jörg auch das Sammelfieber der Fans geweckt und gibt jeden Monat eine neu gestaltete Autogrammkarte heraus. Im Dezember erscheint dann das finale Album mit allen zwölf Titeln und zwölf Bonus-DJ Versionen der jeweiligen Stücke.

Tickets und VIP-Tickets für das Konzert in Bochum gibt es auf www.joergbausch.de.