Du sollst dir kein Bild machen.

Im Judentum wie im Islam ist die Idee des Bilderverbotes immer noch ein fester Begriff des Glaubens und geht teilweise damit einher, die westliche Lebensart nicht besonders zu mögen.

Christen betrachteten seit jeher diese fürchterlich leidende Gestalt am Kreuz, als ein gerne dargestelltes Opfer, um es anzubeten, sowie die Jungfrauen, Heiligen, alle Märtyrer oder ihre Teilstücke als den Glauben stärkende Bilder, die für sie wie materielle Inkarnationen einer Geistigkeit großen Wert besaßen.

Juden lehnen die Darstellung Gottes, nicht aus weniger Glauben, sondern aus mehr. Wer immer diese Schöpfung, Gestaltung auch sein mag ist nicht auf ein Bild, ein Symbol zu reduzieren..

Täte man es, machte man alles was man von Gott kennt, glaubt, klein, verfälschte und verriet letzendlich die absolute Allmacht und Urkraft.

In der Legende vom Goldenen Kalb der Bibel wurde diese Figur deshalb geschaffen, um sich der in der Umgebung lebenden Völker anzupassen, ebenso mächtig zu werden.

Mit anderen Worten, es ging um Macht und nicht um Glauben.

Falsche oder goldene Kälber entspringen heute überall der materialistischen Vorstellung einer materiellen Welt der Götzen und Götzendienste, der Idole und Ideale und Identifikationen.

In den modernen Animationen der Angebeteten in einer Welt des absoluten Materialismus, hat quasi überall das Denken in Haben das Sein verdrängt. Unsere neuen Götter, und diejenigen, die sich als neue Götter sehen, opferten die einstige Ehrfurcht und Verbundenheit im großen umfassenden Gespinst allen Seins und vergaßen, ja, verloren die Idee des Bilderverbots zugunsten einer sie umgebenden, überall überflutenden Goldenen Kälber.