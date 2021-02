Zurück gerudert ist der Shanty-Chor Bochum. Einen Nacktkalender wird es nicht geben . Abstand von der Idee?

Die singenden Seebären leicht beschürzt wird es also nicht geben.

Wir erinnern uns:

Fehlende Einnahmen in der Corona-Krise sollten ausgeglichen werden.

Aber die Idee hat wohl so hohe Wellen geschlagen das sie Schiffbruch erlitten hat.

Okay:

Es wird nicht ausgezogen aber hoffentlich weiter gesungen.

Und zwar angezogen.

Der Kalender 2022 ist über Bord geworfen.