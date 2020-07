Barbers Puppentheater in Bochum. Aus diesem Anlass werden im diesem Jahr gleich Zwei tolle Geschichten gezeigt

"Die Familie Barber hat eine lange Tradition in NRW und kommt in der

schwierigen Zeit gleich mit 2 Theaterstücken in die Stadt. Rabe Socke

und Yakari werden abwechselnd die Kinderherzen höher schlagen lassen",

ist sich Pressesprecher Timo Köppel sicher.

"Die Gäste bekommen eine kindgerechte Theater-Inszinierung, die sich deutlich von anderen

Theater abhebt. Familie Barber ist gerade die Nähe zu den Kindern sehr wichtig, gerade der

pädagogische Wert eines Figurentheaters ist nicht zu unterschätzen. Yakari und kleiner Donner sind

Figuren die bei Kindern gut ankommen", berichtet Timo Köppel der Pressesprecher des Unternehmens.

Die Abstandsregelen und Hygienevorschriften gelten Selbstverständlich.

Bitte reservieren Sie Ihre Karten am besten Telefonisch, da es keine

Vollauslastung gibt.

Puppentheater sind zeitlos und begeistern seit Jahrhunderten die Menschen.

Mit farbenprächtigen Figuren und Bühnenbildern ist Barber's Puppentheater für Kinder und deren Familien auch 2019 weiter auf Tournee. Die bezaubernden Stockhandpuppen gewinnen während des Spiels an Lebhaftigkeit, ziehen Klein und Groß in ihren Bann und lassen die Umwelt vergessen. Geeignet für Kinder und Junggebliebene ab 2 Jahren.

Yakari und Rabe Socke.

03.07.2019 - 27.07.2020

*******************************************

Bochum

Bismarckturm

(Klinikstr.) nähe Tierpark

Yakari - Do. + Fr 16 Uhr

Sa. + So. 11 Uhr

Rabe Socke - Sa. + So. 15 Uhr

Mo. 16 Uhr

Dienstag und Mittwoch Ruhetage

Ticket-Telefon: 01577 - 7057287

http://puppentheater-fuer-kinder.de/

YAKARI

Längst hat der berühmte kleine Sioux-Indianerjunge Yakari die Herzen seiner kleinen und großen Zuschauer erobert. Seine Geschichten über Mut, Freundschaft und Respekt vor der Natur und ihren Bewohnern begeistern bereits seit vier Jahrzehnten durch Hörspiel, Literatur und durch die derzeit beliebteste Serie für Kinder des deutschen Fernsehsenders "KiKA" seine Zuschauer im ganzen Land. In diesem Abenteuer begegnet Yakari zum ersten Mal seinem Pony Kleiner Donner und bekommt von Großer Adler als Dank für seinen heldenhaften Edelmut dessen schönste Feder geschenkt und mit ihr die Fähigkeit, mit allen Tieren sprechen zu können.

Der kleine Rabe Socke

Barber's Puppentheater zeigt die Geschichten um den sympathischen Kinderbuchstar, der nach der Kinderbuchvorlage von Nele Moost und Annet Rudolph im ganzen Land kleine und große Leute begeistert. In den Geschichten ALLES GEMERKT und ALLES MUTIG geht es lustig, spannend und zugleich lehrreich zu. Socke hat auch gleich eine Menge Freunde mitgebracht: Eddi Bär, Hase Löffel, das Schaf Wolle, den Dachs sowie Frau Eule und viele andere mehr.

Eintrittspreise

Erwachsene 11,00 € / Kinder 10,00 €

Bei Vorlage eines Ermäßigungsflyers, Ausdruck dieses Artikels oder eines Zeitungsartikels bzw. eines Screenshorts hiervon wird ein Rabatt von 1,00 € gewährt.

Tickets sind nur an der Tageskasse erhältlich.

Infos: 0157 7705 7287

Einlass: 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn

Spieldauer: 60 Minuten inkl. 10 Minuten Pause

Das Zelt ist gut beheizt.