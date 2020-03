Kirchenfenster zeigen biblische Szenen und heilige Figuren.

Warum?

Früher nannte man sie Armenbibeln.

Menschen die nicht lesen konnten sollten so Zugang zum Christentum

erhalten.

Kirchenfenster erzählten also Geschichten , gaben das Gefühl von

Geborgenheit und Wärme.

Noch heute lassen Fenster unsere Kirchen erstrahlen und zwar in den

schönsten Farben.

Ich liebe es wenn verschiedene blaue Farben verwendet werden.

Blautöne,da war Marc Chagall der Meister schlechthin.

Ich denke da an die Mainzer Stephanskirche dessen blaue Farben wohl nie

aufhören wollen zu leuchten.

Hier scheint der Kirchraum in ein nie endendes göttliches Licht zu tauchen.

Übrigens,aus ein Kirchenfenster kann man hinaus aber niemals hinein sehen.

Lichtdurchlässig ,aber undurchsichtig.

Warum?

Früher war die Kirche nicht nur Kirche sondern diente den Menschen bei

drohender Gefahr als Zufluchtstätte.

Die dicken Mauern waren einer Festung gleich wie einst die Burgen und

Schlösser.