Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bochum NRW e.V. läd ein zu:

#Konzert & Aktion

Tag der #Solidarität und der #Freiheit

w Dzień Solidarności i Wolności

Dienstag, den 31.08.2021

Einlass ab 19.30h

Beginn 20.00h

(Konzert Länge: um 60min bis 21.00h, ohne Pause)

Es spielen die jungen Zeitgenössische Musik Komponisten aus (Ost) Europa

Robert Kusiolek - Akkordeon

Elena Chekanova - Live Elektronik

Emanuela Danielewicz - Moderation, im Vorstand dpg bochum nrw e.V.

Gastredner: Axel Schäfer-MdB/SPD - Europarat - Mitgründer dpg bochum nrw e.V.+ Fotoaktion für #Belarus draussen vor dem Atelier-Fenster mit z.B. weissen und roten Blumen

Konzert zum Tag der Solidarität und Freiheit im Springerviertel

DPG Bochum NRW e.V. läd zu Gesprächen über Bialystok und Konzert "Free Belarus" ein

Am Dienstag, den 31.08.2021 ab 19.30h läd die in 2020 neu gegründete Deutsch-Polnische Gesellschaft Bochum NRW e.V. auch in diesem Jahr zum Atelier Konzert mit Robert Kusiolek-Akkordeon und Elena Chekanova-Live Elektronik ein.

Begleitet wird dieses seltene live Konzert junger europäischer Komponisten und Musiker durch eine Aktion als Solidaritätsbekundung für Belarus und andere friedliche die Demokrafie stärkende Bewegungen in Europa.

Am 31. August wird in Polen jährlich der "Tag der Solidarität und Freiheit" gedacht, was in diesem Jahr besonders laut gefeiert wird. (siehe ECS in Danzig!!)

Wie 2018 mit Panta Rhei Fest im Haus Kemnade sowie 2019 und 2020 im ED Atelier & Gallery am Springerplatz könnte in Zukunft dieser thematisch auch in das Ruhrgebiet sehr gut passende Gedenktag auch ein eigenes Deutsch-Polnisches Fest hevorbringen.

Dazu Emanuela Danielewicz (Vorstand dpg bochum nrw e.V.) : "Garade in Bochum, der Stadt mitten im Ruhrgebiet mit besonders vielen polnischen Spuren, hoffe ich auf Interesse an der Stadtgeschichte und gute deutsch-polnische Begegnungen."

Vor dem Konzert ab 19.30h findet zusätzlich eine offene kurze Blumen-Fotoaktion als gemeinsame oder persönliche Demonstration für alle Interessierte statt.

Als Gastredner hat Axel Schäfer-MdB SPD (Mitgründer der dpg bochum nrw e.V.) zugesagt.

Ein weiteres und aktuelles Thema wird die Städtepartnerschaft Bochum-Białystok sein, denn Frau Danielewicz konnte vor kurzem die Stadt im Tiefen Osten nahe den Urwäldern und Seenplatten besuchen, sprach mit demonstrierenden BürgerInnen, jungen Unternehmern, PressevertreterInnen, dem Historiker, dem Publizisten Adam Krzeminski sowie mit der Stadtverwaltung im Rathausbüro des Präsidenten der Stadt über aktuelle Themen und Zukunft.

Das Konzertbeginn 20.00h, Dauer max. 60 min ohne Pause. Raum 12+2 Plätze.

Der Eintritt ist frei bzw. Spendenbasis zur Deckung der Reiseauslagen der MusikerIn.

Verbindliche Platzreservierung für das Konzert nötig unter: vorstand@dpg-bochum.nrw.

Zusatztermin wäre am Mo, der 30.08.2021 um 20.00h.

Platz im Atelierraum für max. 12+2 Personen

daher Reservierung nötig unter: vorstand(ed)dpg-bochum.nrw

GGG-Regel



Eintritt: Spendenbasis für die MusikerInFür Wasser & kleines Catering wird gesorgt.

! kein Einlass nach Konzertbeginn

Über die MusikerIn:

Beide Musiker sind mehrfach international ausgezeichnet und gehören zur jungen europäischen Kammermusik-Szene der zeitgenössischen Musik. Kusiolek und Chekanova erforschen in ihren eigenen Kompositionen die Grenzen großflächiger Klangstrukturen, loten deren Tiefe und Komplexität sowie Thementiefe aus und fügen sie in weit ausschwingenden neuen Klangräumen zusammen.

Emanuela Danielewicz (Kosmopolen Initiative & im dpg bochum nrw eV Vorstand): “Jedes Ihrer Konzerte ist unvergäßlich und eine musikalische Erfahrung mit Nachklang. Der Applaus ist laut und oft standing ovations. Wer sie gehört hat, kommt nochmal. Wer sie noch nicht erlebt hat, sollte es nicht verpassen und schnell Plätze reservieren.”

mehr zu den Musikern: www.dpg-bochum.nrw

ORT

Gemeinschaftsatelier Atelier KuBo e.V.

Antoniusstrasse 14 - 44793 Bochum

Veranstalter: Deutsch-Polnische Gesellschaft Bochum NRW e.V.

Bitteum Anmeldung/ Platzreservierung per Mail:

vorstand(ed)dpg-bochum.nrw

Zusatztermin: Mo 30.08.2021

Beginn 20.00h (Einlass + Aktion auch 19.30h)

Do Zobaczenia.

(Stand 25.08.2021)