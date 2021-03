Foto: Foto: Günter Scholten

hochgeladen von Katherine Tinteren-Klitzke

In neuer Optik zeigt sich das ehemalige Ladenlokal am Südring 6. Auf beiden Seiten des keilförmigen Gebäudes reihen sich Fotos des Bochumer Fotografen Günter Scholten. Abgebildet sind 21 Ateliers, die anlässlich von EINTRITT FREI! im April zu sich einladen.

EINTRITT FREI! ist eine Initiative freier Künstler und Designer, deren Ziel ist, bildende Kunst und hochwertiges Design in der eigenen Stadt gemeinsam zu zeigen und die Öffentlichkeit dafür zu begeistern. Seit 2006 gibt es das Wochenende der offenen Ateliers für Kunst und Design. Auch wenn heute bei EINTRITT FREI! sich mehrheitlich bildende KünstlerInnen präsentieren, wurden von Anfang an, in Fortsetzung der Idee des Bauhauses, bildende Kunst und Design gleichwertig nebeneinander gezeigt.

Die Fotoschau in der Bochumer Innenstadt trägt den Titel KUNST.LICHT. Kunst ist Licht in der Dunkelheit, nicht nur während der kurzen Wintertage sondern auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Aufnahmen sind nach Einbruch der Dunkelheit gemacht wurden, was den Standorten eine mystische Anmutung verleiht. Das Licht in den Fenstern und Türen der Ateliers strahlt hinaus in die dunkle Nacht - ein Zeichen der Zuversicht.

Das Projekt findet mit Unterstützung von Bochum-Marketing im Rahmen des Kulturförderprogramms „Tapetenwechsel“ und der Firma Werbekaiser statt.

Das offene Wochenende ist voraussichtlich am 17./18. April. Rund 40 KünstlerInnen warten gespannt darauf, wieder Besucher in ihre Ateliers empfangen zu dürfen. Schon vorab sind Informationen rund um EINTRITT FREI! auf www.eintritt-frei-bochum.de zu sehen.