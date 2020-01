Gestern im Kino :

Lindenbergs Lebensgeschichte - ob das was ist?

Skeptisch betrat ich das Bochumer Union Theater.

Doch was ich erlebe ist ein grandioser Rückblick eines Udo Lindenberg.

Udo das Kind:

Geprägt von den Worten seines Vaters -

träum nicht von einer Musikkarriere Udo,weil alle Lindenberg Versager sind.

Sein Vater schenkte dem kleinen Udo zum Geburtstag dennoch ein Schlagzeug.

Der erste Schritt zum Lebenstraum.

Schon früh wird es dem Jungen zu eng daheim.

Er flieht aus der Provinz (Gronau) ,um zu werden was er heute

ist.

Unglaublich:

Lindenberg ist seiner Berufung gefolgt, als er praktisch noch ein Kind war.

Er trommelt mit einer Band in Libyen für US Soldaten und in einem Striplokal

auf der Reeperbahn.

"Erfolglos".

Es scheint als hätte Udo sein Leben jetzt schon verkorkst.

Scheinbar aber war :

,,Alles klar auf der Andrea Doria".

Erste Liebe:

Seine erste Liebe fand Udo im Osten das prägte ihn.

Er beginnt ,deutschspachige Rocksongs zu singen.

,,Stell dir vor, du kommst nach Ostberlin..."

1973 veröffentlichte Udo seinen berühmten Hit über seine große

Ost- West- Liebe.

Manuela hieß die große Liebe und Lindenberg gibt ihre Identität bis heute

nicht preis.

,,Seine einstige Liebe legt wert darauf ,das sie unerkannt bleibt",

sagt Lindenberg heute.

So bekommt Manuela in diesem Film schlicht den Namen Petra.

Petra (Manuela) und Udo :

Eine Liebe ohne Zukunft, und beide waren sich der Realität und

Chancenlosigkeit einer Beziehung die eine Mauer trennt durchaus bewusst.

Udo:

Udo 1973, wurde Lebensgefühl,auf beiden Seiten der Mauer.

Seinen Trennungsschmerz verlieh Lindenberg "Flügel".

Das Mädchen aus Ost- Berlin ,eine Ballade im Gepäck seines Lebens.

Einen Riesenerfolg in Ost und West.

Der Film :

Ich erlebe eine fesselnde Lebensgeschichte mit großen Gefühlen

einen Lindenberg - der verletzlicher nicht sein kann.

Einen Lindenberg der dem Alkohol mehr zugesprochen hat wie er sollte.

Der Typ hat nichts ausgelassen.

Ich vermisse aber auch Sonnenbrille und Hut in der Verfilmung

und die Lindenberg Kodderschnauze.

Ach ja, das kam ja erst nach 1973 .

1973 ...

denn weiter geht Lindenbergs Geschichte in diesem Film nicht.

Wir lernen in diesem Film Udo kennen ( gespielt von Jan Bülow) ,

einen Jungen aus ärmlichen Verhältnissen der sein Ding machte.

Hut ab Udo:

Das der Meister am Ende des Films auch noch mitmischt und besingt was ihn bewegt-

das war ganz besonders.

Ich verlasse das Kino und bin hin und weg .

Und hoffe natürlich auf eine Fortsetzung .