Ein Literaturwettbewerb zum Thema Europa wurde im Rahmen des Münchner Europa-Mai organisiert. Die eingereichten Texte griffen vielfältige Aspekte des europäischen Zusammenlebens auf. Sechs Finalisten durften ihre Texte am 30. Mai in einer Online-Lesung vorstellen und ihre Gedanken zu Europa darstellen. Mit ihrer Kurzgeschichte "Schwimmen"überzeugte Liebers die dreiköpfige Jury. Die mit dem Jury-Preis (250,0 Euro) ausgezeichnete Geschichte spielt am Rhein-Herne-Kanal und erzählt anhand von fünf Freunden, dass in der Gemeinschaft mehr gelingt als allein. Den Publikumspreis (ebenfalls 250,0 Euro), erhilet Frank Strick für eine Geschichte über Kriegsfolgen.

Der Münchner Europa-Mai:

Der Europa-Mai ist eine Kampagne der LHM Fachbereich Europa,

des EDIC München und der Kooperationspartner der Verbindungsbüros

der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments München

sowie der Europa Union München.