Mit seinem Projekt Life is Great ist der Bochumer Künstler nach Südafrika nun auch in Italien erolgreich.Der gleichnamige Titel _ Life is Great _ ist nun in der Song Rotation bei Radio Antenna Petrignano.Mit seinem neuen Titel _ BADABADA _ kann der Cabriosommer kommen.

