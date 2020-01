Songwriter: Bernd Dietrich /Matthias Reim

Titel:

Verdammt ich lieb dich.

Ich habe mir kurz meinen

Reim gemacht.

Titel:

Verdammt - ich will das nicht.

Für Matti und den Rest der Welt:

Los geht's .

Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht.

Ich hab das früher echt gern gemacht,

das brauch' ich

heute nicht.

Ich sitze am Tresen,trink noch ein Bier

die Welt sah früher anders aus hier,

glaube mir

oder nicht .

Ich schau aus dem Fenster

Schmutz liegt herum

bis Morgen wird es mehr sein,

ist der Mensch denn nur dumm ?

Doch manchen juckt es

überhaupt nicht .

Auf einmal packt's mich ,

ich gehe auf jemanden zu

Warum wirfst du den Scooter und den Müll gleich dazu,

er fragt nur ...

"Hast Du'n Stich?"

Und wieder einmal denke ich -

früher gab es das nicht .

Verdammt - ihr müllt euch

ihr müllt uns zu.

Verdammt - ich will's nicht

schaue dabei zu.

Verdammt - ich lieb Sie

diese Welt und die Natur.

Ich will Sie nicht verliern .

Ich drehe mich um der Tresen ist leer,

gehe heim Richtung Häusermeer,

vorbei an manch bekritzeler Häuserwand

ich frage mich ist "Mensch" noch bei Verstand?

Und schon wieder einmal denke ich -

Verdammt - so war's nicht

so war es nicht.

Verdammt - ich will das -

ich will das nicht.

Verdammt - was läuft da

sind wir denn alle Blind ?

Ich glaube wir sind schon längst-

wir sind schon längst verloren.