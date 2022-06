Der Zusammenhang aller Dinge….

Es ist wahr, dass alles was lebt, in einem großen Zusammenhang steht. Das betrifft nicht nur Liebe und Hass, sondern manchmal auch ganz kleine Dinge, die zeigen, dass das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht nahtlos an uns vorbei geht. Wo viel Licht ist, muss natürlich auch Schatten sein.

Und dieser Schatten machte sich heute in mir breit.

Wieder hatte ich diese Höllenwut auf den Menschen, der mich so ungebührlich abserviert hatte. Wenn ich an ihn und seine Taten dachte, breitete sich eine Eiseskälte in meiner Brust aus.

Ich war nahezu daran, zu erfrieren.

Ich fragte eine spirituelle Frau, ob ich begänne zu spinnen. Nein, sagte sie, alles ist mit einander verbunden, doch da war ich nicht so sicher. Sie fügte hinzu, wer emphatisch sei, habe mit sowas mehr Schwierigkeiten.

So saß ich heute recht unglücklich an meinem Wohnzimmertisch, beschrieb ganz unnütz kleine Zettel und schaute vor mich hin. Da sah ich, wie im leeren Aschenbeche vor mir eine Wespe strampelte.

Immer Angst und Panik vor Wespen gehabt, war ich heute ganz stark, hart und abgebrüht, holte ein Glas Wasser und schüttete es über die Wespe in den Aschenbecher.

Die Wespe strampelte, war aber nicht tot. Flugs nahm ich Aschenbecher und Wespe und schüttete alles insgesamt ins Klo. Zog ab.

Leicht machte sich mein Gewissen bemerkbar, aber nur leicht.

Nach circa einer Stunde musste ich zur Toilette gehen und stellte fest, die Wespe, dieses arme Ding, strampelte dort immer noch im Abfluss.

So lange Zeit! Was mussten das für sie Qualen gewesen sein.

Nun konnte ich nichts mehr tun...

Ich beendete ihr Leiden, zog kräftig ab, setzte mich auf die Toilette und

– heulte -

Was hatte ich dem Tier angetan? So gefühllos ohne Empathie!

Die Wespe war ein lebendiges Wesen mit dem Willen zum Leben, genauso wie ich auch.

Und ich hatte andere Verhaltensmöglichkeiten gehabt, nicht diese. Da redete man gerne vom freien Willen, von Verantwortung, womit es bei mir jetzt wirklich nicht weit her gewesen war.

Nur wegen diesem Scheißkerl in meinen Gedanken?

Er wusste von nichts und schien auch nicht schuldig zu sein.

Der Zusammenhang der Dinge, das große Geflecht alles Lebendigen, wenn das eine auf dem anderen aufbaut im großen Kreislauf, wurde mir schmerzhaft bewusst. Eine kleine Wespe, ein flüchtiger unachtsamer Moment der Schwäche oder Wut.... und schon veränderte sich das Geschehen in den Auslöser für ein nicht wieder gut zu machendes Drama?

War so das Leben?