"Die Movie Trip Show" kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Deshalb haben sich Sven Bergmann und Oliver Bartkowski etwas ausgedacht. Sie bringen ihre Show als signiertes Fanpacket heraus.



Movie-Trip-Fanpacket zu Weihnachten Die "Movie Trip Show" von Bergmann & Bartkowski ist eine der erfolgreichsten Veranstaltungsreihen in Bochum und seit Jahren ein ausverkauftes Gastspiel am Schauspielhaus. Sämtliche geplanten oder angedachten Auftritte für dieses Jahr wie im Kunstmuseum, im Rahmen des Bochumer Musiksommers oder eben im Januar 2021 im Schauspielhaus sowie in anderen Städten, fallen leider der Pandemie zum Opfer.

"Überlebenspakete" sind limitiert



Sven Bergmann und Oliver Bartkowski haben nun "Überlebenspakete" geschnürt, die bis 15. Dezember erhältlich sind. Ein Teil des Geldes wird davon an Musiker weitergegeben, denen es durch Covid-19 finanziell besonders schlecht geht. Im Fanpaket enthalten ist das aktuelle Album "Lights Camera Action" und die vorletzte CD "The Movie Trip Goes On" mit neuen Arrangements von Filmmusikklassikern wie beispielsweise "Fluch der Karibik" oder "Cinema Paradiso".

Außerdem enthält das Rundumsorglospaket den auf internationalen Filmfestivals ausgezeichneten Soundtrack von Bergmann & Bartkowski sowie Volker Wendland zum Western "Durch seine Venen fließt Blei" mit Thomas Anzenhofer in der Hauptrolle, sowie das Album "Lights Camera Action" als orange farbiges oder schwarzes Vinyl im Stoffbeutel von Bergmann & Bartkowski signiert.

Die Musik-Show für zu Hause



"Mehr Musik für so wenig Geld geht wirklich nicht. Wir würden uns freuen wenn unsere vielen Fans der Show zugreifen und dadurch eine weitere Möglichkeit entsteht, uns bekannten Künstlerinnen und Künstlern unter die Arme greifen zu können. Vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit", so Oliver Bartkowski zu der Aktion.