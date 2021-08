"Ruhige, atmosphärische Musik mit gelegentlichen Ausbrüchen", so beschreiben die Musiker von "Chilek" ihre Musik. Das Trio, bestehend aus Sänger und Gitarrist Matthias Hecht, Schlagzeuger Lars Wege und Cellist Ludger Schmidt hat sich auf das Etikett Cello-Folk-Pop verständigt, um den eigenen Stil zu beschreiben. "Dabei gerät allerdings ein wenig aus dem Blick, dass unsere Songs auch einen großen rhythmischen Anteil haben", räumt Matthias Hecht, den das Bochumer Publikum bislang vor allem als Schauspieler und Regisseur am Rottstr5- und am Zeitmaultheater kennt, ein. Am Sonntag ist er mit seinen musikalischen Mitstreitern im Prinz Regent Theater zu Gast - je nach Wetterlage auf der Open-Air-Bühne oder im Theatersaal.

"Chilek" haben sich im August 2020 über soziale Netzwerke als Band zusammengefunden. "Eigentlich wollten wir schon im Dezember auf Clubtour gehen, aber wegen des erneuten Lockdowns wurde dann nichts daraus", erzählt Matthias Hecht und fügt an, "im vergangenen Februar haben wir dann unser erstes Konzert gegeben und aufgezeichnet - live, aber ohne Publikum. In diesem Sommer haben wir nun sieben oder acht Auftritte gehabt, davon einen in Bochum beim Sommer auf dem Imbuschplatz."

Der Bandname "Chilek" klingt erst einmal rätselhaft. "Wir haben lange nach einem passenden Namen gesucht. Mein Bandkollege Lars Wege hat dann zufällig erwähnt, dass Chilek der Nachname seiner Oma war, und wir fanden, dass der Name gut klingt", erinnert sich Matthias Hecht. Erfreulicher Nebeneffekt: "'Chilek' weckt Assoziationen zu Cello" - und verweist damit auf die ungewöhnliche Besetzung des Trios. Der Sänger und Gitarrist wagt einen Blick in die Zukunft: "Ich kann mir unsere Musik genauso auf einem Jazz- wie auf einem Weltmusik-Festival vorstellen. Manche hören sogar Anklänge an Grunge heraus."

Songs wie "Suddenly" und "Our World" haben ihre Feuertaufe live bereits bestanden. "Im Herbst sollen jetzt erst einmal weitere Konzerte folgen", gibt Matthias Hecht einen Ausblick, "und im Januar oder Februar möchten wir dann mit den Studioaufnahmen für unser erstes Album beginnen. Meine Songideen entstehen meist zu Hause und wir entwickeln sie dann im Proberaum weiter."

Dabei entstehen Lieder, die sich schwer auf einen Nenner bringen lassen, die aber alle mit Sehnsucht zu tun haben - nach dem, was fehlt und was man verloren hat.

Termin

- "Chilek" sind am Sonntag, 29. August, um 18 Uhr im Prinz Regent Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60, zu Gast.

- Infos zum Erwerb der Tickets und zum Theaterbetrieb unter Corona-Bedingungen gibt es auf: prinzregenttheater.de.