Eine ganz besonderer Bermuda-Talk eröffnete die Open-Air-Saison nach der Corona-Zwangspause im frisch rausgeputzten Garten der Rotunde.

Syltwetter, dazu passende Musik, die von der See erzählte, Gäste und Zuschauer, die sich einfach mit Schirmen vor Schauern schützten. Charmante und überaus einfühlsame Gespräche des Moderatorenteams mit Gästen aus der Theater- und Kulturszene gewährten unerwartete Einblicke in das Leben der Künstler, das seit Anfang März völlig auf den Kopf gestellt ist. Hans Dreher und Anne Rockenfeller erzählten von Hygienemaßnahmen, Fördergeldern und Stückauswahl. "Es nicht die Zeit für 'Romeo und Julia'", brachte Hans Dreher es auf den Punkt. "Wir wollen auch keinen Corona-Klamauk", so der künstlerische Leiter des PRT. Mehr zum Thema "Auf Abstand" im PRT gibt es auf: www.lokalkompass.de/bochum/c-kultur/auf-abstand_a1388016.

Carina Gödecke, Aeneas Rooch, Dirk "Olly" Oltersdorf und Ulli Engelbrecht am Sonntag beim Bermuda Talk

Am kommenden Sonntag, 12. Juli, haben Michael Wurst und Oliver Bartkowski wieder interessante Gäste zur zweiten Runde des Bermuda-Talks geladen. Die Vizepräsidentin des NRW-Landtags, Carina Gödecke, ist in der Rotunde zu Gast. Ebenfalls mit dabei ist Wortakrobat, Teilzeitlyriker, Whiskyleser und Hobbyphilosoph Dirk "Olly" Oltersdorf. Der Bochumer Autor und Physiker Aeneas Rooch ("Rubbel die Katz") stellt den Zuschauern in der Rotunde sein zweites Buch vor. In "Mein wasserdichtes Baby" erklärt der Autor das Baby-Universum auf amüsante Art und Weise.

Ebenfalls mit dabei ist Ulli Engelbrecht. Die Leidenschaft des "Bochumer Musiklexikons" gilt besonders den Rockbands der 70er und 80er Jahre. Frank Hoelz und Wolfgang Bachmann sorgen wieder für die Live-Musik. Einlass in der Rotunde, Konrad-Adenauer-Platz 3, ist um 16 Uhr. Eine Reservierung ist ab zwei Personen per E-Mail an: karten@rotunde-bochum.de möglich. Die Kapazität ist begrenzt, das Team der Rotunde bestätigt die Reservierung.