Noch im Februar konnte die Veranstaltungsreihe "Geige und Gedicht", die das kulturelle Angebot im Ehrenfeld bereichern soll, mit der Biologin und Schriftstellerin Verena Liebers in der Werkstatt des Geigenbaumeisters Lukas Kehnen an der Christstraße stattfinden. Wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist das derzeit undenkbar. Die Beteiligten - neben dem Geigenbaumeister und der Autorin, die ihren Lyrikband "Wolkenballett. Poesie der Begegnung", der dieser Tage erscheint, vorstellt, Liebers' Mitstreiter von der "VIGLis Wanderbühne" - präsentieren ihr Programm mit "Poesie und Musik zum Entspannen und Lauschen" am Donnerstag, 13. August, auf dem Parkplatz der GLS-Bank an der Christstraße.



Lukas Kehnen wird sein Handwerk demonstrieren. Bei einer szenischen Lesung lernen die Besucher darüber hinaus Liebers' Gedichtband kennen, der Begegnungen mit Menschen und Natur thematisiert und den Leser durch die Jahreszeiten in verschiedenen deutschen Landschaften führt. Sie will die Leser dazu bewegen, nach draußen zu gehen und nach innen zu blicken, wie sie im Vorwort zu "Wolkenballett" schreibt.

Liebers, die ihre Passion für das Laufen in dem Buch "Vom Abenteuer 100 km zu laufen" verarbeitet hat, gelingt es in ihren Gedichten, scheinbar Alltäglichem neue Seiten abzugewinnen. So findet sich im Kapitel "Als der Sommer sonnig war" das Gedicht "Ich biege den Kopf in den Nacken", das eindrucksvoll das Spiel zwischen Sonne und Wolken beschreibt: Unterstreichen zunächst Schönwetterwolken die Schönheit des Tages, setzt sich dann der Regen durch und verstellt den Blick auf die Farbenpracht der Natur. Der Regen steht für den Rückzug der Menschen in sich selbst. So ist das Gedicht ein Appell, öfter den Kopf in den Nacken zu biegen und sich für die Schönheit der Natur zu öffnen.

Natur immer wieder neu entdecken

Die Gedichte, bei denen man Zeile für Zeile spürt, dass Verena Liebers jede Gelegenheit nutzt, sich im Freien aufzuhalten, laden dazu ein, die Natur neu zu entdecken. In Verbindung mit Musik entfalten sie sicher ihren ganz eigenen Reiz - zu erleben am morgigen Donnerstag an der Christstraße.

Infos

 Verena Liebers Lyrikband "Wolkenballett. Poesie der Begegnung" (ISBN: 978-3-928832-93-9) erscheint dieser Tage in der Dahlemer Verlagsanstalt.

 Bei der "Corona-Edition" der Veranstaltungsreihe "Geige und Gedicht" stellt die Autorin das Buch am Donnerstag, 13. August, um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der GLS-Bank, Christstraße 11, vor. Der Eintritt ist frei; ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.