Der Freundeskreis Jugendfreizeithaus Steinkuhl e.V. (FK) hat am 24. August zur Mitgliederversammlung eingeladen. Endlich wurden die Kassenjahre 2019 und 2020 per Entlastung verabschiedet. Die neue Satzung, die beschlossen wurde, sichert den Fortbestand des FK. Der Beisitzer Bernhard Wiebel wurde zum Revisor gewählt. Heide Ott wurde für zwei Jahre als Revisorin wiedergewählt.

Präsenz des FK in Steinkuhl verbessern



Um die Präsenz zu verbessern, wird der Vorsitzende Lutz Gollnick ein Roll up entwerfen, was bei Infoveranstaltungen aufgestellt werden kann. Ziel ist es, in Steinkuhl bei öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Steinkuhl Total oder Weihnachtsmarkt etc.) präsent zu sein. Die vielfältigen Aktivitäten und Projekte des JuMa, die der FK unterstützt und befördert, können so den Zuspruch und die Akzeptanz der Kinder- und Jugendarbeit verbessern.

Auch die Neugestaltung des Aufnahmeformulars für neue Mitglieder steht an, um damit auch ansprechend die Zwecke des FK herauszustellen.

Zum Foto: Der Freundeskreis Jugendfreizeithaus Steinkuhl e.V. traf sich zur Mitgliederversammlung in der Gaststätte Grunewald in Steinkuhl.