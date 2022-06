Das "Teenage Angst Ensemble" zeigt in der Bastion am 20., 21. und 23. Juni eine runderneuerte Version seines Stückes "Das Haus" aus seiner "Espelkamp Tapes-Trilogie". Erstmals sollen ab diesem Jahr alle drei Teile der Espelkamp Tapes auf die Bühne gebracht werden: "Die Lichtung", "Das Haus" und, als Premiere, "Das System".

Rätselhafte Briefe. Ein mysteriöser Mieter. Suche nach Nähe und der Vergangenheit, Selbstmord – und immer wieder "Das Haus". Bizarre Fragmente, die sich in der Phantasie des Zuschauers zu einem verstörenden Ganzen zusammen fügen – Moana Köhring und Daniel Nipshagen als das "Teenage Angst Ensemble" laden ein, "Das Haus" zu erkunden und dabei hautnah bizarre Geheimnisse und menschliche Abgründe zu erfahren.

Die Trilogie wird fortgesetzt: Nach dem Mystery-Kammerspiel "Die Lichtung" geht es weiter mit den "Espelkamp Tapes", oder vielmehr: Einer Kiste mit mysteriösen Abschiedsbriefen, die in dem nicht minder geheimnisvollen, titelgebenden Haus auftauchen. Von einem phantomhaften Mieter ist dort die Rede – und womöglich erweisen die Schriftstücke sich als Schlüssel zu einer ungeklärten Selbstmordserie in der düsteren Geschichte eines scheinbar ganz gewöhnlichen Mehrparteienmiethauses.

Keine klassische Mördersuche

Wie auch sein Vorgängerstück ist "Das Haus" alles andere als klassische Mördersuche in konventioneller Krimi-Manier, denn das "Teenage Angst Ensemble" bricht Genremuster und Erwartungshaltungen auf. In einer Mischung aus Lesung, Videoinstallation und Performance wird das Publikum mit einer Collage aus fragmentarischen Psychogrammen konfrontiert. Den Zuschauer erwartet ein farbiger Rausch aus Sounds, Bildern und Worten, ein Alptraum zwischen Roland Space Echo, Plattenspielern und Laptop, zwischen Super8 und High Definition.

Termine und Infos

- Einlass in der Bastion, Karl-Lange-Straße 53, ist am Montag, 20., Dienstag, 21., und Donnerstag, 23. Juni, jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

- Um an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen zu können, muss man sich im Vorfeld verbindlich anmelden, denn es stehen maximal 16 Plätze zur Verfügung. Anmelden kann man sich per Mail an kontakt@no-budget-arts.de oder telefonisch unter 0234 - 911 77 90.

- Gegebenenfalls werden Hygiene-Maßnahmen nötig sein, die unter anderem von der Inzidenzlage und der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen NRW-Landesverordnung abhängen. Infos dazu finden sich tagesaktuell auf unserer Webseite.