Poetry Slam in Bochum ist Kult! Schon seit 2005 feiern wir mit euch Spoken Word, Lyrik und Prosa mit mehr Facetten als eine Fliege im Auge hat. Der Slam in Bochum steht immer noch jeder offen, die mitmachen will. Und jedem. Man kann sich einfach per Mail anmelden und sobald ein Startplatz frei ist, ist man dabei.

Die lokalen Starter*innen fordern jeweils einige weitgereiste Stars der Slam-Szene heraus und bringen diese gewohnheitsmäßig zum Schwitzen. Ganz zur Freude und Begeisterung des Publikums, das die live ausgetragenen Wortgefechte letztlich entscheidet. Ob knallernst oder bierlustig, ob wild wie ein hyperaktiver Otter oder ruhig wie ein Bergsee aus Lavendeltee, hier lebt Poetry Slam in seinem Naturzustand. Durch das Programm führt wie eh und je der Gründer dieses Slams, Sebastian 23.

Mit:

Johnny

Sven Hensel

Jana Goller

Jeannette Paustian

Pia Hartmann

Daniel Brandl

Svenja Piskonovs

Eintritt: 7€ (beim VVK + Gebühren)

Einlass: 19.15 Uhr

Sonntag, 1. März 2020, 20 bis 22 Uhr

Riff - die Bermudahalle

Konrad-Adenauer-Platz 3

44787 Bochum, NRW, Germany