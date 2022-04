Bekannte Mülheimer Musiker haben sich zum „Mülheim Benefiz MH-Project 21“ zusammengeschlossen und den beliebten Song „Wir sind die Stadt an der Ruhr“ als Rock-Version neu aufgenommen. Für eine Spende von 1,50 Euro (oder mehr ;-)) kann man den Ohrwurm erwerben.

Auch in Mülheim an der Ruhr richteten die Überschwemmungen im vergangenen Jahr große Schäden an. Bewohner des Ruhrufers standen in ihren Häusern brusttief im Wasser und verloren Hab und Gut an die Fluten.

Der russische Überfall auf die Ukraine und der seitdem andauernde Krieg bringt unsägliches Leid über die Bevölkerung.

Unter dem Projekttitel „Mülheim Benefiz MH-Project 21“ wurde der Mülheim-Song aus 2007 „Wir sind die Stadt an der Ruhr“ nun als Rock-Version neu im Tonstudio aufbereitet, eingespielt und abgemischt.

Dieser Song ist ab sofort gegen eine Spende von 1,50 Euro über zwei verschiedene Wege als Download – Link erhältlich:

1. Per Überweisung mit dem Vermerk „Mülheim Benefiz“ auf das Vereinskonto der Regler Produktion e.V. / Kontonummer: DE92 3625 0000 0175 0558 94

2.Per Paypal auf der Webseite www.regler-produktion.de über die Buttons „Weiter zum Shop“ >> „In den Warenkorb“ >> „Paypal“

Alle Einnahmen für Flut- und Kriegsopfer

Alle Einnahmen gehen zu gleichen Teilen an die Flut - und Kriegsopfer!

Mit von der musikalischen Benefiz-Partie, die der Schlagzeuger Hank Roger ins Leben gerufen hat, sind folgende Musiker – die zum Teil noch nie zusammengespielt haben - beteiligt:

Andre Tolba (Peter Kraus / Sasha)

Martin „Ludi“ Ettrich (Birth Control / 78Twins)

Detlef Neuls (Four 2 the Bar / VHS Mülheim)

Hans-Uwe Koch (Bluttat / Klüsen / Regler Produktion e.V.)

Anna David Merz (FKK / Eyevory)

Attila Schuster (5Times Zero / Hardenberg Festiva)

Marcel Brozeit (Emscherkurve 77 / Bilwis)

Kai Weiner (Rude Reminders / Go Music)

Francesco Messina (Blackwell / Cracked Bazoo)

Hank Roger (Sick#Red / Bitter Thrill)

Joost Schnitzler (Pottpoeten / Visionisten)

Klaus Vanscheidt (Doro / Wölli - Die Toten Hosen)

Die "Sound-Veredelung" hat der Produzent Jon Caffery (u.a. Die Toten Hosen / 2Raumwohnung / Wir sind Helden) übernommen.