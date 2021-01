Rockklassiker im Metalsound

Wenn der Mülheimer Gitarren-Virtuose Klaus Vanscheidt in die Saiten greift, dann kommen alle Rock-, Metal- und Punk-Fans auf ihre Kosten. So auch bei seiner nagelneuen und ersten eigenen Hardrock- (Big) Band namens „KV Rock ‚n‘ Roll Projekt“, bei der der Gitarrist erstmals als Leadsänger fungiert.

„Zehn Profimusiker aus dem Hardrock-Bereich habe ich in der neuen Gruppe „KV Rock ‚n‘ Roll Projekt“, die noch mit prominenten Gästen verstärkt wird, vereint,“ erklärt der Musiker, Gitarrist und Komponist Klaus Vanscheidt. „Im Fokus unserer Songs stehen alte Klassiker aus den Musikgenres Rock, Beat und Blues. Diese Klassiker ,verrocken‘ und interpretieren wir völlig neu im Hardrock-. Heavy Metal-, Punk- und Alternativ- Sound.“

Klaus Vanscheidt als Leadsänger

Das Highlight dieses Musik-Projektes: Klaus Vanscheidt führt die Bigband als Leadsänger an. „Ich habe mich im Laufe der Jahre bei zahlreichen Konzert- und Studioproduktionen mit Künstlern und Bands wie Doro Pesch, Blaze Bayley (ex- Iron Maiden), Wolfgang „Wölli“ Rohde (ex- Die Toten Hosen), Der Ole (ex- Massendefekt), Classic Night Band und Tribute to McCartney (mit Michael Grimm und Bastian Korn) bereits als Sänger eingebracht, was mir recht viel Spaß gemacht hat“, sagt Vanscheidt. „So habe ich dann den Umfang meiner Stimme weiter ausgebaut und die Stimmbildung sowie die Stimmlagen trainiert.“

Eine Kostprobe des „KV Rock ‚n‘ Roll Projekts“ bekommt man in Form eines Youtube-Videos bereits auf den verschiedensten Plattformen der sozialen Medien.

„Da mein Werdegang als Musiker stark vom Sound der Beatles geprägt wurde, haben wir den Beatles-Song ,I’m Down‘ als ersten neu interpretiert und diesen als Hardrock-Version veröffentlicht,“ erklärt Klaus Vanscheidt mit einem Augenzwinkern. (dib-Promotion)

Weitere Infos unter:

Web: www.kvmusic.de

Web: www.facebook.com/kvmusic.de/

Web: www.facebook.com/klausvanscheidt

Web: www.instagram.com/klaus.vanscheidt/