Zum kommenden Wochenende gibt es in Gelsenkirchen ein Musikfestival einer etwas anderen Art. Musikgruppen aus verschiedenen Ländern protestieren mit ihren Songs gegen die Politik der Unterdrückung und Ausbeutung der Massen sowie der zunehmenden Zerstörung der Umwelt.

Bisher fand dieses Rebellische Musikfestival in Thüringen statt und wird erstmalig im Ruhrgebiet aufgeführt.

Im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen geht es am Freitag (27.08) und Samstag (28.08.) hoch her mit Rockmusik, Hiphop, Balkan, RAP u.a. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ebenfalls gibt es ein Übernachtungsangebot in Zelten (Zelte müssen selbst mitgebracht waren). Das Festival startet am Freitag um 16.00 Uhr und am Samstag um 11.00 Uhr. Ende ist an beiden Tagen um 24.00 Uhr.

Näheres auf www. rebellischesmusikfestival.de

Bands wie Los Pueblos, Umuda Haykiris, Grup Yorum, Heinz Ratz, Gehörwäsche und viele andere regen mit ihren Liedern zum Nachdenken an und fordern ebenfalls zum Tanzen auf. Die Veranstaltung soll auf jeden Fall coronagerecht durchgeführt werden. Jeder Teilnehmer muss einen negativen Corona-Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf – auch Geimpfte und Genesene!