Ruhrkultur-Tipps vom Ruhrpottologe André Brune und dem Gast Jack Tengo:

Link zum Podcast: Ruhrkultur-Tipps für April/Mai – Teil 1 vom Ruhrpottologe André Brune und dem Gast Jack Tengo:

Direkte Blog-Übersicht:

https://www.ruhrpottologe.de/ruhrkultur-tipps-fuer-april-mai-teil-1-vom-ruhrpottologe-andre-brune-und-dem-gast-jack-tengo/

Die Kultur-Tipps - Hinweise:

DORTMUND:

Kindermuseum – Adlerturm – Ausstellung u.a. auch Ritterrüstungen

Aufgrund hoher Infektionszahlen leider zur Zeit geschlossen, Sonst von Di-So 11-18 Uhr

Günter-Samtlebe-Platz 2 (ehemals Ostwall 51a) in 44135 Dortmund

Tel 02315026031

Internet: dortmund.de/adlerturm

Email: adlerturm@dortmund.de

Aktualisierung der Öffnungszeiten folgt bei Wiedereröffnung

www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/museum_adlerturm/start_adlerturm/

***

Skywalk – Spätschicht Phönix West - Hütte in den Sonnenuntergang begleiten

Start Warsteiner Music Hall, Phoenixplatz 4, am Hüttenmann, 44263 Dortmund

Preis: 29,90 € - Dauer 2 Stunden mit der Stadtführerin Heike Regener

Buchbar als Geschenk auch über https://reviererlebnisse.de

Internet: Hochofen Skywalk. - skywalk-dortmund.de Termin in den Sonnenuntergang

Dreistündige Fototour über den Skywalk:

https://erlebnissgeschenke-nrw.de/sehenswuerdigkeiten-und-kreative-erlebnisse/skywalk-fototour.html

Termine:

Do 14.04.2022 19:00 - 21:00 Uhr

So 17.04.2022 19:00 - 21:00 Uhr

Do 21.04.2022 19:15 - 21:15 Uhr

So 24.04.2022 19:15 - 21:15 Uhr

Do 28.04.2022 19:30 - 21:30 Uhr

So 01.05.2022 19:30 - 21:30 Uhr

Do 05.05.2022 19:30 - 21:30 Uhr

So 08.05.2022 19:30 - 21:30 Uhr

Do 12.05.2022 19:30 - 21:30 Uhr

So 15.05.2022 19:30 - 21:30 Uhr

Do 19.05.2022 19:45 - 21:45 Uhr

So 22.05.2022 19:45 - 21:45 Uhr

Do 26.05.2022 20:00 - 22:00 Uhr

So 29.05.2022 20:00 - 22:00 Uhr

Do 02.06.2022 20:00 - 22:00 Uhr

So 05.06.2022 20:00 - 22:00 Uhr

Do 09.06.2022 20:15 - 22:15 Uhr

So 12.06.2022 20:15 - 22:15 Uhr

Do 16.06.2022 20:15 - 22:15 Uhr

So 19.06.2022 20:15 - 22:15 Uhr

Do 23.06.2022 20:15 - 22:15 Uhr

So 26.06.2022 20:15 - 22:15 Uhr

Do 30.06.2022 20:15 - 20:15 Uhr

So 03.07.2022 20:15 - 22:15 Uhr

Do 07.07.2022 20:15 - 22:15 Uhr

***

RUNDGANG : Gruseltour durch das alte Dortmund

Nächster Termin: Samstag, 16.4.22

Treffpunkt: Platz Schwanenwall/Bornstraße, 44135 Dortmund

Veranstalter: Kulturvergnügen pur! – Eisenmarkt 1, 44135 Dortmund

Tel: 02314770532

Internet: www.kulturvergnuegen.com

Gutschein als Geschenk von Reviererlebnisse:

Weitere Termine: 21.5., 11.6., 27.8., 17.9., 14.10., 26.11., 10.12.22, jeweils Samstags

***

3.49-4.20

Veranstaltungsinformation

SPAZIERGANG: Nachtwächtertour durch Hörde

Treffpunkt: Hörder Burg/Bergfried

Dauer: 90 Minuten

Kosten: 16 EUR pro Person, Kinder von 6 bis 16 Jahren 5 EUR, Kinder bis 6 Jahre frei|

Anmeldung erforderlich.

Nächster Termin: Freitag, 15. April 2022 - 19:30 Uhr

4 weitere Termine anzeigen

Hörder Burg

Hörder Burgstr. 17

44263 Dortmund

Spaziergang: Nachtwächtertour durch Hörde - Veranstaltungen - Freizeit & Kultur - Hörde - Stadtbezirksportale - Leben in Dortmund - Stadtportal dortmund.de

www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/stadtbezirke/stbzportal_hoerde/freizeit_kultur_hoerde/veranstaltungen_hoerde/vk_detail_hoerde.jsp?eid=689002

***

HAMM

13.4. : Kulturhaus Hamm

Dramödie:

www.rundblick-hamm.de/2022/04/06/extrawurst-eine-dramoedie-von-dietmar-jacobs-und-moritz-netenjakob-zu-sehen-am-13-4-im-kurhaus/

Karten: www.kultur.hamm.de

***

21.5.: ABCD – Zeche Radbod

ACDC-Coverband

www.ticketonline.de/event/abcd-kulturrevier-radbod-14972719/

***

5.5. WERNE:

Bernd Stelter

Montag ist schon wieder Wochenende

https://www.werne.de/de/veranstaltungen/termine/2022-05-05-Bernd-Stelter.php?contrast=On

***

WANNE-EICKEL

Mondpalast

3.6., 4.6. 20 Uhr

Das Schweigen der Frösche

Desaster am Gartenzaun

Mondpalast: Das Schweigen der Frösche

Weitere Termine:

https://Mondpalast.com

***

BOTTROP

Versteigerungsaktion – Haus der Vielfalt – Kunst gegen Missbrauch am 14.4. mit dem Ruhrpottologe André Brune zu Gunsten des Vereins 7Freunde:

Youtube-Film-Link: https://youtu.be/bCCaDbhHV4k

Seite des Vereins: http://sieben-freunde.com

Ausstellung bis zum 14.4. – Auktionstag ab 14 Uhr

Bürozeiten/Ausstellungszeit/kostenloser Eintritt: 9-16 Uhr

Kunst von Wilfried Weiss, Nicole Tenge, Frank Gebauer, Helmut Junge, Klaus Ruland

Bilder und Podcast sind hier alle zu sehen:

https://www.ruhrpottologe.de/podcast-i-fotogalerie-i-youtube-videos-i-emotionale-achterbahnfahrt-mit-markus-elstner/

***

BOTTROP

24.4. Comedy im Saal:

Gäste bei Benjamin Eisenberg: David Kebekus, Ulli Höhmann, Kommunikaze alias Anja Hoppe

Tickets & Termine - Comedy im Saal - Kabarett trifft Comedy

***

BOTTROP

Marktviertel Kiosk – kleine Delikatessen

Marktviertel – Lokal aus Leidenschaft

Osteraktion am Kaffeewagen bis Gründonnerstag

https://marktviertel.de

***

Anton Klopotek : Lieber anne Ruhr als anne Riviera – Neuer Song

https://open.spotify.com/album/26IMEfMlp8UU5eq9NMwH5D?si=0TgCjugITHuGgMcXsq2oGQ&utm_source=copy-link

***

25.20

Ruhrpott Ramble im Piano Dortmund am 16.4 von 19 – 23.50 Uhr

RUHRPOTT RUMBLE #1 | Musiktheater Piano (musiktheater-piano.de)

https://happeningnext.com/event/ruhrpott-rumble-1-eid3a08kjj9hx

***

Pottfarbe – Zechenrost

Robuste Wandfarben, einfach zu streichen | Pottfarbe

***

Neanderlandwanderwoche

Die 4. neanderland WANDERWOCHE: 7.-15. Mai 2022

https://www.sgv-langenfeld-monheim.de/aktuelle-informationen/neanderland-wanderwoche-2022/

***

Potteinander

-T-Shirt

https://www.youtube.com/watch?v=kYvcd4faAcI

https://www.potteinander.de

***

Start in DUISBURG

Mammutmarsch am 23.4

LittleMammut Ruhr – 30/55 KM – Mammutmarsch – 100 KM. 24 Stunden. Zu Fuß. 30 / 55 KM.

***

OBERHAUSEN:

Fotografie in der Weimarer Republik – Peter Behrens Oberhausen

noch bis zum 29.5.

Fotografie in der Weimarer Republik | LVR-Industriemuseum

LVR-Industriemusem

Peter-Behrens-Bau

Essener Straße 80

46047 Oberhausen

industriemuseum@lvr.de

www.peterbehrens.lvr.de



Reguläre Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag 10 – 17 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage 11 – 18 Uhr

Montag geschlossen

Entnommen von der Internetseite Fotografie in der Weimarer Republik (2022) (museen.de):

Wie kaum ein anderes Medium hat die Fotografie das Gesicht der Weimarer Republik geprägt. In 400 teils unveröffentlichten Fotografien wirft die Ausstellung einen Blick aus diese turbulente Zeit. Revolution und Republik, Arbeiterfotografie, Sport, Architektur, Mode und Tanz sind nur einige der Themenfelder, die die Modernität und das Lebensgefühl der Epoche ebenso wie ihre Widersprüchlichkeit und Zerbrechlichkeit spürbar werden lassen.

Die Öffnungstermine können sich aufgrund von aktuellen Entwicklungen ändern. Informieren Sie sich bitte bei kulturinfo rheinland, Tel: 02234/9921555, E-Mail: info@kulturinfo-rheinland.de

Geöffnet an folgenden Feiertagen:

Ostersonntag (17.4.2022), Tag der Arbeit (1.5.2022), Christi Himmelfahrt (26.5.2022)

Geschlossen an folgenden Feiertagen:

Karfreitag (15.4.2022), Ostermontag (18.4.2022)

