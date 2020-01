Großes Kino mit einem Musical - Großes Kino mit Cats ?

Niemals oder ?

Oder doch?

Als die junge Katze Victoria auf den Straßen Londons ausgesetzt wird,macht sie

nach kurzer Zeit Bekanntschaft mit den sogenannten Jellicle - Katzen,

die ihren alljährlichen Ball vorbereiten.

Eine Müllkippe wird zum großen Ballsaal und es herrscht große Vorfreude.

Nicht nur das sich die Katzenschar wiedersieht,sondern es besteht auch die

unglaubliche Möglichkeit, in die Heaviside-Schicht aufzusteigen und einen Start

in ein großartiges neues Leben zu beginnen.

Großes Kino :

Ich sah kratzbürstige Charaktere ,ihre Lebensgeschichte, untermalt von

leidenschaftlichen Tanz und meinem Lieblingslied " Memories".

Ich wurde überrascht.

Ich sah "Cats" ende der 80iger im Hamburger Operettenhaus und die Skeptiker

munkelten damals bereits von einer Bruchlandung.

Ein Theater für ein einziges Musical ?

Jeden Abend dasselbe Stück?

Der Erfolg gab dem Unternehmen recht.

Andrew Lloyd Webbers Samtpfoten hatten Erfolg.

Fünf Jahre London, und auch der New Yorker Broadway

war bereits erobert - was sollte da schief gehen ?

Aber in Deutschland ?

Musical zum Liebhaben :

,,Cats" war die erste mehrjährige En-Suite- Bespielung einer deutschen Bühne

und hat unsere ganze deutsche Musical- Landschaft völlig verändert.

Was niemand glaubte - die Samtpfötchen bescherten Busladungen von

begeisterten Zuschauern.

Es war ein Umbruch - es war der Start von etwas ganz besonderen.

Zurück zur Kinoverfilmung :

Niemals hätte ich geglaubt das eine Kinoverfilmung -

"Cats"mich so faszinieren könnte.

Ich zeige mich beeindruckt.

Ganz besonders aber fand ich ,dass Webber noch einen neuen Song

in die Kinoproduktion eingebracht hat.

,,Beautiful Ghost"

das Sahnehäubchen auf eine richtig gute Verfilmung.