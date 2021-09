Diese 4. und vorerst letzte Aktion der



Silk City Gallery 2021 im Rahmen des

4. Krefelder Perspektivwechsels

unter der kreativen und engagierten Leitung der Kuratorin Fredda Wouters war für mich etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte ich einen Street Art Event von Beginn an fotografisch begleiten. Das war außerordentlich beeindruckend. Dieses spannende "Making Off", ergänzt durch Informationen zu Kunst und Künstlern, zu dokumentieren, ist mein ganz persönlicher Umgang mit dem Thema Street Art.

Find Translation here (...).

Heute möchte ich euch Luisa Estrada aus Mexiko mit ihrem Werk "Blumenstraße BlackAndWhite" vorstellen, das die Blumenstraße in Krefeld darstellt.

Foto: Samara Blue Urbex Art

hochgeladen von Samara Blue

Anmerkung : Die Blumenstraße in Krefeld hat sich Luisa Estrada als Vorbild für ihre "black and white" Gestaltung eines länglichen Stücks der Fassade genommen. Wenn man bei Google einen Blick auf die Blumenstraße/Ecke Moerser Str. wirft, kann man leicht ihren genauen Standpunkt erkennen. Durch ihr wunderschönes Bild neugierig geworden, habe ich später eine Spaziergang durch die Blumenstraße gemacht und einige Stimmungsbilder der Denkmal geschützten Häuser mitgebracht. Mit den Seidenwebern, die dort in den Häusern an ihren Webstühlen gearbeitet haben, schafft sie nicht nur die Verbindung zur Samt- und Seidenstadt Krefeld sondern auch direkt zum Seidenweberhaus.



Kurzinterview mit Luisa Estrada:

Luisa: "Hallo Kerstin, vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit in Krefeld. Gerne beantworte ich Ihre Fragen zu meinem Bild."

Frage: Ich würde gerne wissen, warum Sie sich für die Blumenstraße entschieden haben.

Luisa : "Ich habe etwas Charakteristisches für die Stadt gesucht, obwohl ich Krefeld nicht kenne, arbeite ich gerne mit dem, was ich aus meiner eigener Perspektive als typisch für für den jeweiligen Ort wahrnehme. In den Städten gibt es immer sehr typische Dinge z.B. in der Architektur. Diese kann in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sein. Verschiedene Farben und Baustile zeigen typische Landesmerkmale. Daneben sind die einzelnen Funktionalitäten wichtig für die Städte. Dort spiegelt sich auch die Kreativität der Bewohner dieser Städte wieder. In diesem Fall fand ich bei der Überprüfung von Google Maps die Blumenstraße attraktiv und interessant und beschloss, diese darzustellen. Am Ende hört es auf, dieser Ort zu sein, und das Gemälde wird ein Spiegelbild der Stadt selbst, es ist Dekor, ein Spiegelbild derer, die dort leben."

Anmerkung: Diese Intention hat mich ein wenig überrascht. Luisa transportiert hier mit Leichtigkeit ein "einfaches" Straßenbild in ein interessantes, dekoratives Kunstwerk und animiert mich als Zugereiste in Krefeld, mich einmal mehr in die Geschichte der Stadt Krefeld zu vertiefen.

Frage: Haben Sie den Ort für das Foto selbst ausgewählt?

Luisa: "Ja, ich fand diese Stelle passend für mein Projekt."



Frage: Konnten Sie Krefeld etwas besser kennen lernten?

Luisa: Nicht wirklich, nur die Route, die uns vom Hotel zum Gebäude führte, in dem wir gemalt haben. Ich freute mich darauf, das Josep Beuys Museum zu besuchen.

​Frage: Gerne frage ich die Künstler nach Anekdoten, Pannen, besonderen Momenten und manchmal auch danach, mit welcher Farbe diese malen/sprayen.

Luisa : Perfekt. Wenn Sie an Veranstaltungen teilnehmen, bei denen mehrere Menschen zusammen arbeiten, ist alles eine Anekdote, jeder Moment wird relevant und Teil dieser Geschichte. Am Anfang, wenn alles beginnt, nähert man sich allmählich den anderen, mit großer Neugier um zu erfahren, wer sie sind und was Sie tun. Für mich war es das erste Mal, dass ich eine Schere oder einen Kran benutzte. Ich war etwas nervös, aber zum Glück lief alles gut und ich benutzte diese Maschine gerne.

Im Allgemeinen hat mir das Malen sehr viel Spaß gemacht und ich war mit dem Ergebnis zufrieden. ich habe vorher nur sehr wenige Male Wände bemalt, daher war es für mich eine besondere Erfahrung, zu diesem Event eingeladen zu werden. Für meine Darstellung habe ich eine Reihe von Grautönen verwendet. Normalerweise arbeite ich so beim Gravieren, also habe ich die Landschaft, die tatsächlich violette Farben hatte, auf diesen Bereich reduziert.

Frage: Wenn ich Ihre Antwort richtig verstehe, hat Ihr Bild keinen direkten Bezug zu Beuys, oder?

Luisa : Das Bild hat etwas entfernt mit Beuys zu tun, vielleicht ein wenig weiter hergeholt. Ich stütze mich auf die Aussage von Beuys, das jeder Kunst machen kann. Mit seiner sozialen Skulptur sagte er außerdem, dass Kunst ein mögliches Werkzeug der sozialen Transformation sei. Unter diesen beiden Prämissen denke ich, dass es möglich und interessant ist, seine Stadt, seine Straße, sein Haus mit einem anderen Blick und/oder aus einer anderen Perspektive zu sehen kann.

In diesem Fall aus der Perspektive des Ausländers und von oben. Alles ist möglich, etwas neuartig, anderes und vielleicht wird es sogar schön. So sehen wir nicht nur das gleiche alte Krefeld, sondern die Kreativität derer, die bauen, steckt darin. Derer, die diese eigentümlichen und originellen Räume bewohnen, die das Ergebnis einer künstlerischen Konstruktion sind. Eine Konstruktion, die sich mit der Zeit gebildet hat. Wenn wir weiter gehen und an eine ferne Zukunft denken, in der wir vielleicht nicht mehr sind, aber es noch einige Ruinen geben wird, werden wir all dies als Erinnerung an vergangene Leben sehen und es wird es sein, dass die Architektur oder Überreste davon am Ende Kunst ist."

Frage: Ihr Stil in schwarz-weiß gefällt mir sehr gut. Jemand sagte, so malen Sie immer. Was hat Sie dazu bewogen?

Luisa: "Nun, ich bin kein wirklicher Maler. Ich bin Graveur. Ich graviere auf Linoleum, geschäumtem PVC, Metall usw. . Ich habe andere Male im öffentlichen Raum gemalt, aber mehr als Malerei habe ich großformatige Zeichnungen gemacht. Ich kann sagen, dass ich in Krefeld das erste Mal wirklich gemalt habe. Da ich das Thema in mir leicht zugänglichen Grautönen erarbeiten konnte, habe ich diese Übung sehr genossen."

Anmerkung : Diese eigenwillig, klassische Darstellung der Blumenstraße gefiel mir gleich von Beginn an, als die ersten Umrisse skizziert wurden. Die Schwarz/Weiß Darstellung ist so anders als die anderen teilweise farbgewaltigen Darstellungen. Erstaunlich und bemerkenswert, dass die Künstlerin gar nicht unbedingt aus der Streetart Richtung kommt. Sie gibt uns Krefeldern ein Stück Krefeld als Kunst an die Hand und stellt es dem Betrachter frei, dieses Bild mit Beuys zu verbinden oder es einfach nur schön zu finden.

Frage: Gibt es einen Titel für Ihr Bild?

Luisa : "Nicht wirklich. Es könnte "schwarz auf weiß Blumenstraße" heißen."

(Quelle: Luisa Estrada persönlich)

Krefeld, Blumenstraße 148. Vier Fensterhaus

Foto: Samara Blue Urbex Art

hochgeladen von Samara Blue

Am Schluss noch ein wenig geschichtliches zur Blumenstraße in Krefeld.

Gesicherte Erkenntnisse, woher die Blumenstraße ihren Namen hat, gibt es wohl nicht. Es wird vermutet, dass der Name auf die Gärten außerhalb der damaligen Stadtmauern bezieht. Die Straße gibt es seit dem 18.07.1837.

In der Blumenstraße gab es mehrere Häuser mit Hauswebern. Die Bedeutung der Hausweberei lebte zum letzten Mal zur Zeit des deutsch-französischen Krieges eine Hochzeit. Ärmere Weber aus dem Umkreis zogen nach Krefeld und benötigten dringend preiswerten Wohnraum. Zwischen Westwall und der Ringstraße entstanden u.a. auch 40 Häuserblocks in der Blumenstraße. Hinter den aufwändig verzierten Fassaden der sogenannten Drei- oder Vierfensterhäuser verbargen sich nicht abgeschlossene kleine Wohnungen ohne Wasser und ohne sanitäre Anlagen. 5-9 Familien sollen so beengt in diesen Häusern gewohnt haben. Da die Weber gutes Licht benötigten, standen die Webstühle an den Fenstern.

Anfang des 19. Jahrhunderts mit der fortschreitenden Industrialisierung nahm die Bedeutung der Hausweber rapide ab. Vor der der Stadt entstand ein Stahlwerk und des wurde ein Hafen gebaut. Aus Krefeld wurde eine Industriestadt.

Ein wenig des einstigen Charmes der Blumenstraße ist in einigen denkmalgeschützten Häusern erhalten geblieben. Folgt mir einfach für einen kleinen Moment durch diese Straße.

(Quelle: WAZ 16.11.2012)

Künstlerinformation Luisa Estrada