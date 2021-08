4. Perspektivwechsel im Seidenweberhaus Krefeld - Fabio Mario Fedele

Diese 4. und vorerst letzte Aktion der Silk City Gallery 2021 im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsel unter der kreativen und engagierten Leitung der Kuratorin Fredda Wouters war für mich etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte ich einen Street Art Event von Beginn an fotografisch begleiten. Das war außerordentlich beeindruckend. Dieses spannende "Making Off", ergänzt durch Informationen zu Kunst und Künstlern, zu dokumentieren, ist mein ganz persönlicher Umgang mit dem Thema Street Art.

Begibt man sich durch das Treppenhaus des Seidenweberhause von der 1. Etage nach unten schaut man in die Augen eines alten Mannes von Fabio Maria Fedele aus Italien.



Anmerkung: Für mich war dieses Bild nicht einfach zu fotografieren. Deshalb haben die Fotos keine wirklich gute Qualität. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber da mich dieses Kunstwerk sehr fasziniert hat, habe ich verschiedene Ausschnitte und Perspektiven ausprobiert..

Bei der Bearbeitung der Bilder sind mir die unten stehenden Fragen durch den Kopf gegangen. Fabio Fedele war so freundlich mir diese zu beantworten. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die Unterstützung.

Meine Frage an Fabio, warum er den alten Mann mit Flügeln dargestellt hat:

Fabio: "Die Flügel sind eine Symbolik, um den Charakter transzendent zu machen. Engel gehören zu einem religiösen oder New-Age-Kontext, die Flügel an Menschen gehören zu einem weltlichen oder heidnischen symbolischen Kontext. Der alte Mann hat Flügel, weil er kein Mensch ist, sondern die Verkörperung der Idee der Zeit. Und wir wissen, dass die Zeit vergeht."

Meine erste Gedanke war, dass die blaue Farbe Wasser symbolisiert:

Fabio: "Blau ist eine melancholische Farbe, es steht nicht für Wasser, sondern für den Himmel."

Der alte Mann hält einen alten Stein mit der Abbildung eines Fisch Skeletts in der Hand:

Fabio: "Das Fossil stellt einen erfundenen tropischen Fisch dar. Es repräsentiert nicht den Verfall der Natur. Es repräsentiert den Verfall menschlicher Erwartungen, menschlicher Anmaßung, aber auch unseres einfachen Lebens, unserer ehrlichen Gefühle. Alles, was uns wichtig ist, wird kurz nach unserem Tod verschwinden. Es ist eine Reflexion über die Eitelkeit unserer Existenz. Die Natur wird auch nach unserem Aussterben ungestört weitergehen"

Meine Frage nach dem evtl. Bezug auf aktuelle Naturkatastrophen:

Fabio:"Mir ist bewusst, dass meteorologische Katastrophen und Trauerfälle in dieser Zeit ein bedeutendes Problem darstellen, aber ich habe sie in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Ich gebe zu, dass man es dort sehen kann, was es noch willkommener machen würde, aber daran hatte ich in der Designphase leider nicht gedacht."

Bildinformaton Fabio Maria Fedele

Fabio:"Das Gebäude wird zerstört und mit ihm unsere Gemälde. Der alte Mann repräsentiert die Zeit und hält ein Fossil in der Hand. Das Fossil repräsentiert das, was wir in unserer Zukunft hinterlassen werden. Wie das Gebäude und die Werke wird auch unser Leben zerstört, und was davon, von unseren Gefühlen, von unseren Handlungen übrig bleibt, wird klein und für uns unerwartet sein." Vielen Dank, Fabio für die Erläuterung zu deinem Bild für Krefeld.

Die italienische Übersetzung findest du hier (...). Es ist schon faszinierend, dass man mit einem Übersetzungsprogramm so einfach rund um die Welt reden kann ;-). Außerdem ist es spannend, ein Bild erst einmal für sich selbst zu interpretieren und im Anschluss die Möglichkeit zu haben, die eigene Sichtweise mit des Künstlers zu vergleichen.