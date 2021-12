Der letzte Tag des Jahres in vielen europäischen Sprachen ist Silvester.

Aber woher kommt dieser Name?

Der Name dieses Tages kommt von einem Papst der Silvester hieß- und am 31.Dezember des Jahres 335 nach Christus Geburt starb.

Silvester das Wort kommt aus dem lateinischen und heißt schlicht und ergreifend "Waldmann".

Papst Silvester:

Von Papst Silvester ist wenig bekannt er soll den römischen Kaiser Konstatin von einer schweren Krankheit geheilt und getauft haben. Die katholische Kirche erklärte ihn später zum Heiligen.

Lasst uns feiern:

Ganz selbstverständlich feiert die ganze Welt Silvester ohne Herkunft und Ursprung zu kennen eigentlich ungewöhnlich oder?

Das Feuerwerk:

Der Brauch, Sprengstoff bei Festen zu verwenden, soll aus China des frühen 12.Jahrhunderts stammen.

1379 gab es in Italien das erste Feuerwerk in Europa.1506 das erste in Deutschland .

Sekt war immer nur ein bisschen. Spaß gab es viel.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Meist krönte der Adel Feste wie Hochzeiten und Geburten mit einem imposanten Feuerwerk. Mit einem Glas Sekt auf das neu Jahr anzustoßen gehört für viele von uns wie der ,,Filmklassiker Dinner for One" oder das traditionelle Feuerwerk zum Neujahrswechsel.Einen bestimmten Grund, warum ein Glas Sekt um nach Mitternacht zum Jahresbeginn zum Anlass genommen wird um anzustoßen, gibt es allerdings nicht.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Es mag daran liegen das die nächtlichen Perlen im Glas früher als kostspielige Luxusgüter galten, die für die ,,einfachen Leute" kaum erschwinglich waren. An Silvester aber gönnte man sich das prickelnde Vergnügen.

Machen wir natürlich auch jetzt wo wir Bescheid wissen oder?

Unser Silvester fällt klein aus und ich freue mich schon auf ein Abendessen das ganz besonders sein wird.

Bruni,das kleine Schwarze schon heraus gelegt?

Ihr Lieben...

Ich hoffe ihr habt einen guten Start ins neue Jahr und bleibt gesund. 🥂🍾

Seid feste gedrückt...