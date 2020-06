Zum traditionellen Termin des Uni-Sommerfestes am Tag vor dem Feiertag Fronleichnam war es auf dem Campus der Ruhr-Uni genauso ruhig wie schon in den letzten Monaten - und auch der Nachthimmel über dem Audimax blieb dunkel: Auch die beliebte Campus-Sause wurde Opfer der Corona-Pandemie. Gefeiert wird aber dennoch - gut eine Woche später und "nur" im Netz - aber immerhin. Ein Fest, genauso digital wie das gesamte Semester. Aber das Programm des Online-Events kann sich sehen - und vor allem hören - lassen.

Denn bei der "Zuhause-Edition" des Campus-Festes sind unter anderem Joris und Johannes Oerding mit dabei.

Am Donnerstag, 18. Juni, ist es so weit: Wer dabei sein möchte, der sollte ab 20 Uhr den YouTube-Kanal der RUB öffnen, um das Sommerfest in der "Zuhause-Edition" mitzufeiern.

Musikalische Grüße senden Antje Schomaker, Joris und Johannes Oerding. Tim Kamrad hat in dieser Woche ein Forschungslabor in eine Konzertbühne verwandelt und Emily Roberts hat dem Audimax wieder Leben eingehaucht. Die beiden Konzertaufnahmen werden am 18. Juni erstmalig gezeigt.

Außerdem präsentiert Kabarettist und Autor Frank Goosen der Studentin Julia Müller bei einem Campusspaziergang seine Lieblingsorte und plaudert über seine Zeit als Student. Und auch Comedian Micky Beisenherz erinnert sich an sein zugegebenermaßen kurzes Gastspiel als Student der RUB.

"Bochum" als Gemeinschaftshymne

Zum Abschluss des Sommerfests gibt es eine einmalige Version von "Bochum" von Herbert Grönemeyer: Studierende, Mitarbeiter und Freunde der Stadt haben ihre Lieblingszeile des Songs als Video aufgenommen und aus den Einsendungen ist ein neues Musikvideo entstanden.

Durch das Programm führt der RUB-Absolvent und 1-Live-Moderator Marvin Fischer, zur After-Show-Party gibt es ein DJ-Set von Max Bering, das auf dem Dach des Gebäudes NB aufgenommen wurde.