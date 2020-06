Bochum bangt um seinen Weihnachtsmarkt 2020.

Eine Absage wäre für alle Beteiligten ein wirtschaftliches Desaster.

Jährlich 1,5 Millionen Besucher verzeichnet der Bochumer Weihnachtsmarkt

und ist mit Abstand das meistbesuchte Event in unserer Stadt.

2020 droht das Coronaaus.

Virologen warnen vor Massenandrang in den Städten und bitten auf

Lockerungen zu verzichten.

Es stellt sich die Frage was ist Verantwortbar?

Das gilt nicht nur für Bochum.

Fakt ist:

Bochum Marketing plant und hofft das Corona keinen Strich durch die

Rechnung macht.

Ein Zwischenweg wäre denkbar -mehr Abstand zwischen den Büdchen aber

sonst???

Ich bezweifle das es möglich ist einen Weihnachtsmarkt so zu gestalten.

Schade ,wenn der Weihnachtsmann nicht über Bochum fliegt und schade wenn der Budenzauber in Bochum nicht stattfindet.

Aber....

Sicherheit geht mit Sicherheit vor ....

Mit Wehmut schaue ich zurück,als wir alle Hunger auf Bochum hatten.

