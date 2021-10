Wie haben wir es vermisst, nun geht es wieder los,

STARLIGHT EXPRESS nimmt wieder fahrt auf.

Eine beeindruckende Show und ein atemberaubendes ,einzigartiges Musical mit großartigen Stimmen und wunderschönen Songs von Andrew Lloyd Webber.

Aufgeführt von fantastischen Darstellern auf Rollschuhen in großartigen Kostümen, die rasant die Bühne rocken , aber auch sehr gefühlvoll eine traumhafte Geschichte aufführen. Sie nehmen uns mit in eine zauberhafte Welt aus Träumen , die sie uns erzählen. Am 1. Oktober war Vorpremiere und ich dürfte sie besuchen , ein musikalisches Erlebnis , geht mit dem STARLIGHT EXPESS auf die Reise und er nimmt jeden von euch mit.....