Jedes Jahr sterben im Raum Bochum/Witten/Herne nach offiziellen Angaben ca. 70 Menschen durch Suizid. Die Zahl der Suizidversuche liegt schätzungsweise sogar um ein 10-faches höher.

Hinter diesen Zahlen verbergen sich menschliche Schicksale: Not und Verzweiflung, Gefühle von Ausweglosigkeit und großer Angst, ebenso auch große Trauer um Menschen, die ihrem Leben willentlich ein Ende gemacht haben.

Die TelefonSeelsorge Bochum steht Menschen in Krisensituationen und zur Suizidprävention zur Seite. Seit 25 Jahren bietet sie mit der Beratungsstelle Prisma auch Gespräche face-to-face an. Aus Anlass des 25jährigen Bestehens dieser Stelle macht die TelefonSeelsorge auf die Thematik und mögliche Hilfsangebote aufmerksam.

Noch bis 30.09. wird die Ausstellung „Stummer Schrei nach Leben“ in der Pauluskirche, Bochum-Mitte gezeigt. Die Ausstellung ist Samstag und Dienstag von 11 bis 15 Uhr und Mittwoch bis Freitag von 13-17 Uhr geöffnet.

Über die Arbeit der TelefonSeelsorge und die Suizidprävention spricht Ludger Storch, Leiter der TelefonSeelsorge Bochum, in einer Predigt, die er in den kath. Gottesdiensten in St. Peter und Paul, Untere Marktstraße 9, Bochum-Mitte, hält:

am Samstag, 25.09., um 18.30 Uhr, sowie Sonntag, 26.09., um 12.30 Uhr und um 18.30 Uhr.

Die TelefonSeelsorge steht Menschen rund um die Uhr zum Gespräch am Telefon oder per Chat und Mail zur Verfügung. Durchschnittlich geht es dabei am Telefon 2-4mal täglich und bei jedem dritten Chat um das Thema Suizid.

Geschulte Ehrenamtliche nehmen sich Zeit, hören aufmerksam zu, stehen bei und erkunden mit den Ratsuchenden mögliche Schritte aus der Krise.

Mit der APP „Krisen-Kompass“ bietet die TelefonSeelsorge suizidalen Menschen und ihren Angehörigen eine weitere Unterstützung.

In Bochum gibt es darüber hinaus mit der Beratungsstelle PRISMA ein Angebot für persönliche Gespräche zur Krisenintervention und zur Begleitung bei Suizidgefährdung. Im letzten Jahr haben hier über 60 Personen Hilfe erhalten.

TelefonSeelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

mail und chat: www.telefonseelsorge.de

PRISMA: 0234 58513

Die Gespräche mit der TelefonSeelsorge sind anonym und kostenfrei.