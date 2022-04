Furiose, hoch dynamische Urban-Dance-Styles und Street-Artistik sind das Thema des Special- Screening-Abends im Metropolis-Kino am Hauptbahnhof am 23. April. Bei "Urbanatix Home", dem ersten Film zur gefeierten Bochumer Bühnenshow "Urbanatix", wird daraus eine Hommage an eine jung gebliebene Stadt im Wandel - mit rasant geschnittenen Szenen und einem Sound, der den 20-minütigen Kurzfilm zum intensiven Stadtfilm werden lässt. Der abendfüllende Spielfilm »Fly« erzählt dann die Geschichte der 20-jährigen Bex (Svenja Jung), die - gemeinsam mit anderen Einzelgängern - über den Tanz resozialisiert werden soll.



Spektakuläre Choreografien und schwindelerregende Moves sind hier übrigens garantiert - denn mit von der Partie ist in "Fly" auch Hip-Hop-Freestyle-Weltmeister Majid aus Krefeld.

Zu Gast beim Filmabend sind "Fly"-Regisseurin Katja von Garnier, Darsteller aus "Fly" und Akteure von "Urbanatix" .

Auseinandersetzung mit der Umwelt

"Urbanatix Home" begreift Heimat nicht als Ort, in den ein Mensch hineingeboren wird, sondern als einen schöpferischen der Auseinandersetzung mit der Umwelt und als Lebensmöglichkeit: Der Hauptprotagonist des Films (der in Simbabwe geborene Tänzer Takudzwa Madaka) landet eher durch Zufall in Bochum und wird im Verlauf des Films durch die Intensität der menschlichen Beziehungen, durch den kreativen Austausch mit Gleichgesinnten und die junge perspektivische Vielfalt, die er über das Kennenlernen unterschiedlicher Communities erlebt, immer tiefer mit dem Ort, an dem er gerade erst angekommen ist, verbunden. Mit "Urbanatix Home" wird ganz Bochum zur Bühne.

Termin und Infos

- "Urbanatix Home" und "Fly" sind als Special Screening mit Gästen am Samstag, 23. April, um 19 Uhr im Metropolis-Kino am Hauptbahnhof, Kurt-Schumacher-Platz 13, zu erleben.

- Karten gibt es auf: www.metropolis-bochum.de oder an der Abendkasse.