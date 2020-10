"Vielen sind die 'Zwischenrufe' immer noch ein Begriff, sie erinnern sich gern an sie", hat Werner Posner, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, die Erfahrung gemacht. Grund genug für ihn, die Kolumnen, die von 2000 bis 2013 in den Samstagsausgaben des "Stadtspiegel" erschienen, zu sichten. Eine Auswahl liegt nun als Buch vor.

Zu Wort kommen Mitglieder sowohl der christlichen Kirchen als auch der jüdischen und muslimischen Gemeinden, wobei Theologen und Laien gleichberechtigt nebeneinander stehen. Sie schreiben buchstäblich über "Gott und die Welt", sprechen mit ihren Texten in den Lebensalltag hinein, wie Werner Posner es ausdrückt. Dass die Texte nach wie vor aktuell sind, können die Leser feststellen, wenn sie "Und in allem Gott" - so der vom Herausgeber gewählte Titel - aufschlagen.

So sind die Überfischung der Meere und die ungerechte Verteilung materieller Güter auf der Welt auch heute noch akute Probleme, die sich aus religiöser Perspektive erörtern lassen. Zugleich nutzen die Autoren die Gelegenheit, Eckpunkte des religiösen Kalenders wie Jom Kippur, Ramadan oder die Adventszeit vorzustellen und auf ihre Relevanz für die heutige Zeit hin zu befragen.

Das tun die im Buch vertretenen Autoren auf mal humorvolle, mal nachdenkliche Art. Ihre Äußerungen füllen die Auffassung, es sei Kern vieler Religionen, sich öffentlich zu Wort zu melden, die Superintendent Gerald Hagmann in seinem Geleitwort vertritt, auf eindrucksvolle Weise mit Leben.

Das Buch

- Und in allem Gott. Christliche, jüdische und islamische "Zwischenrufe". Hg. von Werner Posner. Evangelische Perspektiven (Heft 17). ISBN 978-3-7519-7354-0.