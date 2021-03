Seit einem Jahr hat uns die Corona -Pandemie voll Im Griff. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen und werden es auch noch . Ob Großveranstaltungen in diesem Jahr in Bochum stattfinden können, weiß man nicht - trotzdem wird schon jetzt geplant. Marcus Gloria - der Macher von Bochum Total plant in drei Versionen: Live-Festival, Online-Festival oder einer Mischung von beiden. Auch das Fiege Kino Open Air soll in diesem Jahr statt finden. Wie weit unsere Planung 700 Jahre Bochum wohl ist? LIVE 2021 Groß - Veranstaltungen in Bochum das bezweifle ich allerdings. Die Veranstalter geben sich Hoffnungsvoll.

Quelle:

Radio Bochum