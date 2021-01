"Der Bochumer Autor Matthias van den Höfel hat sein Stück 'Squash' lange vor der Corona-Pandemie geschrieben", erklärt der künstlerische Leiter des Prinz Regent Theaters, Hans Dreher, der auch Regie führt, und fügt hinzu, "und wir stellen in unserer Inszenierung auch keine entsprechenden Bezüge her. Insofern ist das Ganze so etwas wie eine Verweigerung des Alltags, auch wenn der Umstand, dass das Stück am 30. Januar online uraufgeführt wird, natürlich der gegenwärtigen Situation geschuldet ist."



Hans Dreher verspricht einen leichten, heiteren, aber durchaus auch nachdenklichen Abend. Wer nicht warten mag, bis die ungewöhnliche Beziehungskomödie "Squash" mit Laura Thomas und Tim-Fabian Hoffmann in der kommenden Woche Premiere feiert, der kann am Freitag, 22., Samstag, 23. Januar, nochmals Damira Schumachers gelungene Inszenierung von Rafael Ossami Saidys "Die Hausherren" online verfolgen. Das Stück wurde 2019 bei "Spiel.Frei.Gabe", dem Dramatikwettbewerb, den das PRT gemeinsam mit dem Rottstr5- und dem Zeitmaul-Theater ausrichtet, prämiert. Die Schauspieler Pascal Riedel und Helge Salnikau brachten dieses so atmosphärische wie sprachmächtige Zwei-Personen-Stück bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 erfolgreich auf die Online-Bühne.

Infos

- "Die Hausherren" ist am Freitag, 22., und am Samstag, 23. Januar, jeweils um 19.30 Uhr nochmals online zu sehen. Anmeldungen unter: info@prinzregenttheater.de sind jeweils bis 18 Uhr möglich.

- "Squash" erlebt am Samstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr seine Uraufführung im Netz. Für Februar sind weitere Vorstellungen geplant. Der Vorverkauf beginnt am 25. Januar.

- Weitere Informationen gibt es auf: prinzregenttheater.de.