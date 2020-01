„The Servants“ kommen am 18. Januar zur 2. Höntroper Rock & Oldie-Night

Wer erinnert sich noch an die legendäre „Wattenscheider Oldie-Night“ die in den 90er Jahren regelmäßig in der Stadthalle stattfand? Unter dem Oberbegriff „Künstler für Kinder“ rockten einst viele Bands aus Wattenscheid und Umgebung für den guten Zweck. Auch die Band "The Servants" aus Gelsenkirchen war dabei. Nun kommt die Gruppe zu einem Gastspiel nach Wattenscheid und ist am 18. Januar im Kolpinghaus Höntrop zu hören und zu sehen.

Kulturelle Achterbahnfahrt durch drei Jahrzehnte

The Servants, eine Mischung exzellenter, bühnenerfahrener Musiker, sind seit einigen Jahrzehnten im Musikgeschäft zuhause. Die bekannte Ruhrgebiets-Kultband präsentiert die größten Hits der Rockgeschichte mit Klassikern von den weltbesten Livebands aller Zeiten und verspricht eine authentische Konzertatmosphäre ganz im Stil der 60er, 70er & 80er Jahre. Liebhaber dieser Musik sollten sich daher diesen Termin dick im Kalender ankreuzen, denn am 18. Januar geht es im Kolpinghaus am Wattenscheider Hellweg 76 richtig rockig zur Sache:

Von AC/DC bis ZZ-Top, von Deep Purple bis Queen, von Guns`n Roses bis CCR oder von Dire Straits bis zu den Beatles ist alles dabei, was in den 60er, 70er & 80er Jahren musikalisch angesagt war: Surfin`USA, Born to be wild, Whatever you want, Fox on the run, Smoke on the water, Proud Mary, Summer of 69, Jump, Highway to hell, Twist and shout, Satisfaction, Rebel yell, Davy`s on the road und, und, und…

Handgemachter Rock quer Beet – live und authentisch

Die Oldie-Fans können sich also auf einiges gefasst machen, denn die „Servants“ wollen an diesem Abend alle Register ziehen und den Spirit und Zeitgeist von damals wieder aufleben lassen. Ab 20:00 Uhr erwartet die Gäste ein Quer-Beet-Programm mit Hits aus der Ära von Beat-Club, Flower Power bis Woodstock und mehr. Die Musik hat eine Generation ein Leben lang begleitet und geprägt. Die einstigen Welthits sind heute legendär aber immer noch Bestandteil jedes Radiosenders.

Veranstalter: Kolpinghaus-Höntrop, Wattenscheider Hellweg 76

Beginn: 20:00 Uhr/ Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: VVK 12:00 Uhr/ AK 15,- €

Vorverkaufsstellen:

- Reisebüro Keyser, August-Bebel-Platz 10, WAT-City, Telefon 02327/ 91019

- Kolpinghaus-Höntrop, Telefon 02327/ 8380646

- The Servants, Ticket-Hotline 0162/ 9190969

Infos: www.theservants.dewww.kolpinghaus-hoentrop.de